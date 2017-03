Real preživel gostovanje v levjem brlogu in Barceloni zbežal za pet točk

Karim Benzema je zadel za vodstvo Reala v 25. minuti. (Foto: Kanal A)

Gostujoči strateg Zinedine Zidane je s svojimi dobil zadnje tri obračune v vseh tekmovanjih. V Ligi prvakov je na povratni tekmi osmine finala dokončal delo v Neaplju, kjer so njegovi fantje na krilih Sergia Ramosa premagali Napoli s 6:2 v skupnem seštevku obeh tekem. V prvenstvu pa je v gosteh premagal Eibar (4:1), v zadnjem krogu pa po velikih mukah Real Betis (2:1). Francoz se je zavedal, da je gostovanje na San Mamesu vselej zahtevno, zato je od prve minute na zelenico poslal sloviti napad BBC. Tekmo so v napadu torej začeli Gareth Bale, Karim Benzema in Cristiano Ronaldo. Na drugi strani je tudi Athletic dobil zadnja dva prvenstvena obračuna in se je pred tekmo z Realom nahajal na sedmem mestu na lestvici Primere Division, ter krčevito lovi mesta, ki v prihodnji sezoni prinašajo nastop v evropskih pokalnih tekmovanjih.

Domačini so tekmo začeli odločneje in hitro začeli nevarno trkati na vrata Keylorja Navasa. Prvi je s strelom poskusil Raul Garcia, a je njegov akrobatski poskus s skrajnimi močmi Navas odbil, Ramos pa je nato razčistil nevarnost, preden bi kateri iz med domačih navijačev uspel odbitek pospraviti v gol vodilnega moštva lige. V 10. minuti so gostje povedli prek Cristiana Ronalda, a je bil Portugalec v trenutku sprejema žoge v prepovedanem položaju in sodniki so gol (pravilno) razveljavili. Šest minut kasneje je Real krenil v nov nevaren protinapad. Do žoge pa je v kazenskem prostoru Baskov prišel Ronaldo, ki je nemudoma in silovito sprožil, a se je z izjemno obrambo izkazal domači vratar Kepa Arrizabalaga. Tik pred tem je lepo priložnost za domačine zapravil Yerai Alvarez, ki ni uspel izkoristiti podaje Garcie in je iz neposredne bližine streljal mimo Navasove leve vratnice. V 20. minuti je izjemno priložnost zapravil še gostujoči kapetan Ramos. Toni Kroos je na oddaljeno vratnico domačega gola poslal uporaben predložek, kjer je ostal Ramos povsem sam, a iz ugodnega položaja grdo zgrešil celoten gol, čeprav je bil domači vratar Arrizabalaga zelo slabo postavljen in bi težko preprečil zadetek. V 25. minuti pa so gostje povedli. Ronaldo je na levi strani kazenskega prostora lepo sprejel žogo in nesebično podal v sredino, kamor je povsem sam utekel Benzema in brez težav poslal Arrizabalago v eno smer, žogo pa v drugo, ter poskrbel za veselje gostujočih navijačev. Takoj za tem je iz razdalje silovito sprožil še Bale, a je bil tokrat domači vratar na pravem mestu in preprečil višje vodstvo gostov. Kar nekaj minut so domači nogometaši potrebovali, da so se pobrali po prejetem zadetku in znova začeli z agresivnim pokrivanjem povzročati težave Realu pri kreaciji igre. Tako je s strelom z glavo poskusil Garcia, a Navas ni imel težav z novo obrambo. Do konca polčasa se rezultat ni več spremenil in Real je odšel na odmor z minimalno prednostjo. V gostujočem taboru so bili zagotovo zadovoljni z rezultatom, saj je Athletic srečanje bolje otvoril in bi tudi sami lahko dosegli kakšen zadetek.

Nogometaši Athletic Bilbaa so pokazali borbeno predstavo, a na koncu ostali brez točk. (Foto: AP)

Drugi polčas so silovito otovorili domači nogometaši. Takoj je s strelom z glavo poskusil Aritz Aduriz, a je pred Navasom posredoval Ramos in žogo izbil daleč iz svojega kazenskega prostora. Žogo so domačini takoj poslali nazaj v osrčje kazenskega prostora, kjer pa je gostujoči vratar pravočasno zapustil svoja vrata in žogo ujel, preden bi znova do nje prišel Aduriz. V 52. minuti je Marcelo z izjemno podajo zaposlil Benzemaja, ki se je povsem sam znašel v kazenskem prostoru. A Francoz je bil v prepovedanem položaju, tako ali tako pa je slabo streljal in je Kepa njegov poskusi ubranil. Tudi Athletic je v drugem polčasu postajal vse nevarnejši. V 63. minuti je Inaki Williams silovito potegnil v osrčje gostujočega kazenskega prostora in prišel do strela, a je uspel Navas z instinktivno obrambo njegov poskus ustavil. Dve minuti kasneje pa so domačini izenačili. Williams je lepo podal z desne strani, skok je dobil Garcia, ki pa je izjemno poslal žogo v petmetrski prostor, kjer pa je Aduriz brez težav izid poravnal na 1:1. A veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo časa. Kroos je izvedel kot z desne strani, našel Ronalda, ki je žogo podaljšal na drugo vratnico, kjer pa je bil povsem sam Casemiro. Omenjeni si je mirno ustavil žogo, počakal, kam bo šel domači vratar in nato mirno poslal žogo v gol za vodstvo kraljevega kluba z 2:1. Kmalu za tem je imel Marcelo priložnost, da prednost Reala poviša na 3:1, a je iz neposredne bližine silovito sprožil in grdo zgrešil. Vratar je bil že na tleh in bi ga lahko Brazilec z natančnejšim strelom premagal. Deset minut pred koncem je Zidane iz igre potegnil Ronalda in na igrišče poslal Isca. Domačini so na vse pretege poskušali priti do izenačenja, a so se vsi njihovi napadi odbijali od Realovega obrambnega zida. Zadnjo priložnost je v drugi minuti sodnikovega dodatka zapravil Williams, ki se je v ugodnem položaju znašel v prepovedanem položaju. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in Real je prišel do 20. zmage v sezoni. Sedaj ima kraljevo beli klub pet točk prednosti pred Barcelono, ki je na drugem mestu.

Izid:

Athletic Bilbao - Real Madrid 1:2 (0:1)

Aduriz 65.; Benzema 25., Casemiro 68.