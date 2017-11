Netopirji iz Valencie še naprej letijo visoko: Barca brez polnega plena z Mestalle, sodniki 'vzeli' regularen gol Messiju

Rodrigo (levo) je veliko boljši drugi polčas Valencie kronal z golom za 1:0. (Foto: AP)

Španska La Liga za razliko od ostalih najmočnejših evropskih lig v tej sezoni ne uporablja sistema za pomoč sodnikom, tako imenovani VAR. Bodo pa španski delivci pravice v naslednji sezoni lahko računali na oglede videoposnetkov in računalniške signale, ko žoga prečka črto vrat.

Dejstvo, da ni mogel računati na kaznovanega Gerarda Piqueja, je trenerja Barcelone Ernesta Valverdeja pred derbijem vrha lestvice Primere Division prisililo, da je prvič po januarju 2016 v začetno postavo Barce uvrstil anonimnega belgijskega branilca Thomasa Vermaelna. Na Mestalli in v okolici stadiona Valencie je v nedeljo vladalo izjemno vzdušje, saj je ekipa trenerja Marcelina, ki je bil prav tako kaznovan, z izjemnimi nastopi na začetku sezone prebudila mesto z izjemno nogometno tradicijo. Navijači bivšega kluba Zlatka Zahovića so celo tako močno napolnili okoliške ulice ob prihodu klubskega avtobusa, da se le-ta nekaj časa sploh ni mogel prebiti do vhoda. Nogometaši vodilnega kluba La Lige so na zelenico pritekli z majicami podpore za trenerja Seville Eduarda Berizza, ki se bori z rakom, dobri pa Katalonci niso bili le v tem pogledu, temveč tudi na zelenici, kjer so v prvih 45 minutah povsem zasenčili netopirje. Vratar Norberto Neto je moral v deseti minuti rutinsko ustaviti poskus Ivana Rakitića, nato pa sta v 17. minuti lepo kombinirala Luis Suarez in Paulinho, čigar poskus pa je bil prav tako preslab. Glavni dogodek na tekmi se je zgodil v 30. minuti, ko je po akciji z desne do strela z roba 16-metrskega prostora prišel Messi, na videz nenevaren poskus pa je Netu spolzel iz rok in žoga je že prečkala črto gola, preden jo je Brazilec uspel izbiti. Igralci Blaugrane so že slavili, a glavni sodnik Ignacio Iglesias Villanueva je na začudenje vseh zgolj odmahnil z roko. Med glasnimi protesti bi lahko Simone Zaza na drugi strani celo zadel za domače vodstvo, a je z roba kazenskega prostora meril mimo leve vratnice Marca-Andreja ter Stegna. Neto se je nato z nekaj dobrimi posredovanji odkupil za svojo napako, ustavil je Messija, Andresa Iniesta in v največji priložnosti v 42. minuti še Suareza, ki je prodrl pred domačega vratarja in precej z desne meril v njegovo nogo.

Valencia je veliko odločneje krenila v nadaljevanje in navijači so v 49. minuti glasno zahtevali najstrožjo kazen, ko je po podaji iz kota Geoffreyja Kondogbiaja odrinil Samuel Umtiti. Villanueva tudi v tem primeru ni dosodil ničesar, a jasno je bilo, da se netopirji prebujajo. Goncalo Guedes je v 51. minuti s povratno žogo našel Zazo, ki je z okoli 17 metrov močno udaril mimo oddaljenejše vratnice. Odgovor Barce je v 52. minuti prišel iz kota, po katerem je Vermaelen grdo zgrešil po podaji Rakitića. Guedes je v 57. minuti pobegnil desnemu boku Barcine obrambe, a ga je ustavil Ter Stegen, ki pa že čez nekaj trenutkov ni mogel ustaviti praktično identične akcije, po kateri je Jose Gaya v sredini z močno podajo zaposlil osamljenega Rodriga, ki mu ni bilo težko zadeti s šele prvim domačim strelom v okvir vrat. Brazilski Španec je gol slavil z oranžno lasuljo, seveda tudi v spomin na preminulega nekdanjega predsednika kluba Jaumeja Ortija, ki so mu na Mestalli posvetili uvod v nedeljsko srečanje. Guedes je imel ob jalovi premoči Barcelone naslednjo večjo priložnost, si po prodoru z leve znotraj kazenskega prostora pripravil strel z desnico, a v 71. minuti grdo zgrešil. Pet minut kasneje je s polvolejem Neta preizkusil Suarez, Brazilec pa ga je prisebno ustavil. Gostje so zasluženo izenačili slabih deset minut pred iztekom rednega dela, ko je domiselno podajo Messija v gol s strelom v daljši kot mojstrsko spremenil Jordi Alba. Nekdanji član Valencie domačih navijačev ni prav nič navdušil z dejstvom, da je gol precej silovito slavil in z žogo pod dresom pošiljal poljubčke v kamero. V napeti končnici je tik pred začetkom sodnikovega dodatka Paulinho dobil skok po podaji iz kota, žogo je najprej sicer podaljšal Sergio Busquets, a Netu ni bilo potrebno posredovati. Santi Mina bi v 93. minuti skorajda presenetil obrambo Barce v njenem kazenskem prostoru, a so se Katalonci ubranili, medtem ko je Andreas Pereira v eni zadnjih akcij zatresel zunanji del Ter Stegnove mreže. Paulinho v izjemni priložnosti v zadnjih sekundah ni streljal oziroma je proti svojemu čuvaju mreže žogo poslal kar nekdo od domačih, Neto je izbil in začel protinapad, po katerem pa je izjemni Zaza v dobesedno zadnji sekundi z volejem meril prek vrat. Razlika med vodilnima na vrhu lestvice ostaja nespremenjena (34:30), približali pa so se jima prvi zasledovalci: Atletico Madrid (27), Real Madrid (27) in Sevilla (25).

Sevilla (na fotografiji strelec treh golov proti Mariboru Wissam Ben Yedder) se je v tej sezoni že nekajkrat izkazala, ko so jo že vsi odpisali. (Foto: AP)

Nov izjemen povratek oziroma tokrat celo popoln preobrat je Sevilla uprizorila na dvoboju z Villarrealom, kjer so zadnji nasprotniki Maribora v skupinskem delu Lige prvakov še v 53. minuti zaostajali z 0:2. Tabor rdeče-belih je pretreslo razkritje, da trener Eduardo Berizzo boleha za rakom prostate, a je bil argentinski strateg tako kot nedavno na tekmi Lige prvakov z Liverpoolom na kopi, njegovo moštvo pa ga je spet močno razveselilo. Proti Liverpoolu so Sevillčani zaostajali že z 0:3 in nato na domačem stadionu Ramona Sancheza Pizjuana izenačili (3:3), tokrat pa je Villarreal na domači Ceramici vodil z goloma Cedrica Bakambuja in starega Sevillinega strelca Carlosa Bacce. A po zadetku Kolumbijca v 53. minuti se je vse spremenilo v vsega nekaj minutah, Clement Lenglet in Franco Vazquez sta v dveh zaporednih napadih med 56. in 57. minuto izenačila, Ever Banega pa je šokirano rumeno podmornico dotolkel z zmagovitim golom v 78. minuti, po katerem so rdeče-beli na petem mestu za štiri točke pobegnili nedeljskim nasprotnikom.

Izidi 13. kroga:

Valencia ‒ Barcelona 1:1 (0:0)

Rodrigo 60.; Alba 82.

Villarreal ‒ Sevilla 2:3 (1:0)

Bakambu 19., Bacca 53.; Lenglet 56., Vazquez 57., Banega 78.

RK: Ruiz 77./Villarreal

Levante ‒ Atletico Madrid 0:5 (0:2)

Rober 5/ag., Gameiro 29., 59., Griezmann 65., 68.

Real Madrid ‒ Malaga 3:2 (2:1)

Benzema 9., Casemiro 21., Ronaldo 76.; Rolan 18., Castro 58.

Cristiano Ronaldo (Madrid) je v 76. minuti zapravil enajstmetrovko.

Real Sociedad ‒ Las Palmas 2:2

Deportivo La Coruna ‒ Athletic Bilbao 2:2

Real Betis ‒ Girona 2:2

Alaves ‒ Eibar 1:2

Celta Vigo ‒ Leganes 1:0