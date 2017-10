Prosinečki sporoča: Ne zanima me Balkan, želim si voditi evropski klub

Pred dnevi je odjeknila novica, da Robert Prosinečki ne bo nadaljeval z vodenjem reprezentance Azerbajdžana temveč si bo moral delo poiskati drugje. Slovenski mediji so ga tako že videli v vlogi novega selektorja, po odhodu Slavoljuba Muslina pa so ga v svoje mreže želeli zvabiti tudi Srbi. Legendarni hrvaški reprezentant pa ima tovrstnih špekulacij počasi že dovolj.

Prosinečki je sicer v nedavnem intervjuju za 24UR dejal, da bi mu bil klic s strani slovenske nogometne zveze v čast. (Foto: Damjan Žibert)

"Kadarkoli se sprazni neko mesto v Zagrebu ali Beogradu, mediji venomer izvlečejo moje ime. Po pravici povedano sem vseh teh zgodb že sit. Karkoli izjavim sproži komentarje. Ne razumite me narobe. Nisem obremenjen z narodnostjo," je v pogovoru za Večernji list povedal Prosinečki, ki se mu kakršnakoli ponudba s strani srbske nogometne zveze zdi popolnoma nemogoča.

Ob tem sicer velja omeniti, da se je srbska reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji osvojila prvo mesto v skupini F, kljub temu pa se nekdanji hrvaški reprezentant ne vidi na mestu srbskega selektorja. "Hvala vsem, ki so se spomnili name, vendar s selektorskim mestom v srbski reprezentanci ne bo nič. Dovolj mi je službovanja v tem prostoru. Moji plani so vezani na to, da prevzamem klub nekje v Evropi," je v pogovoru zaupal Prosinečki.

Ali to pomeni, da se je s tem odpovedal tudi tekmi za slovenski selektorski stolček?