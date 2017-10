VIDEO: Prosinečki vse dlje od slovenske selektorske funkcije, legendarni 'žuti' odhaja v Turčijo

Robert Prosinečki (Foto: AP)

Legendarni Robert Prosinečki je v ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo pokazal zanimanje za prevzem selektorske funkcije slovenske reprezentance. Bil je odprt za pogovore, ideja mu je bila zanimiva, vendar ničesar ni mogel doreči, obljubiti ...

Slovenska nogometna reprezentanca je po odhodu Srečka Katanca ostala brez selektorja, vrh NZS pa je že začel iskati ustreznega naslednika za zapolnitev omenjene vrzeli. Kandidatov je po besedah predsednika Radenka Mijatovića vsaj pet.

Verjetno tudi zaradi dejstva, da je kot prvi trener reprezentance Azerbajdžana letno pospravil skoraj poldrugi milijon evrov, in zavedajoč se, da je na NZS za selektorsko mesto pripravljenih, v najboljšem primeru, 300.000 evrov za letno plačo. In ker je tudi v tem primeru "denar sveta vladar" bo nekdanji legendarni hrvaški nogometaš, ki je v svoji bogati karieri med drugim igral tudi za španska velikana Real in Barcelono, v kratkem sprejel bogato ponudbo turškega prvoligaša Trabzonspora. "Vse je že bolj ali manj dogovorjeno. Prosinečki bo letno zaslužil približno milijon in pol evrov. Dosedanji trener Ersun Yanal je pred odhodom, vodilni možje ga želijo na vsak način zamenjati s Prosinečkim. Bilo je govora o njegovem odhodu v Slovenijo, na selektorsko mesto so ga vabili tudi vodilni pri BiH, toda kot kaže bo drugič v karieri prevzel turški klub. Pred leti je že treniral Kayserispor," še sporoča index.hr, ki se sklicuje na nekatere domače vire ter povzema tudi turške medije.