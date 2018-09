Skoraj pozabljeni Vombergar še naprej blesti: Moram se zahvaliti Kronavetru

"Najprej se moram zahvaliti Roku Kronavetru , ki mi je prepustil izvedbo enajstmetrovke in s tem pokazal, da verjame vame. Nisem razmišljal, vedel sem, kam želim poslati žogo, in vesel sem, da mi je to uspelo," je za uradno spletno stran kluba dejal Andres Vombergar in dodal: "Prvi polčas je bil z naše strani nekoliko slabši, zato je bilo pomembno, da smo drugega začeli konkretno. Hitro smo zadeli kar trikrat in s tem odločili tekmo. Vesel sem, da sem pomagal z dvema goloma."

Zdaj ima na svojem računu štiri, kar je toliko, kot jih je dosegel v celotni lanski sezoni, in tu se ne namerava ustaviti."Čakata nas še dve domači tekmi in upam, da bom nadaljeval v dobrem slogu. So pa zmage in dobra igra Olimpije bolj pomembne," skromno dodaja Andres Vombergar.



Zmaji polepšali nedeljsko popoldne otrokom iz Gaze

Na prvenstveni tekmi med Olimpijo in Aluminijem, na kateri so zmaji prepričljivo zmagali, so imeli dodatno navijaško podporo, na katero so v ljubljanskem taboru posebej ponosni. Gre za skupino palestinskih otrok iz Gaze starih od 9 – 17 let, ki so bili poškodovani v vojni, v Slovenijo pa so prišli na pobudo nekdanjega predsednika Danila Turka v sklopu humanitarnega projekta "Rehabilitacija otrok, žrtev vojne v Gazi". Osrednji del rehabilitacijskega programa poteka na inštitutu URI Soča, kjer bodo otroci za svoje poškodbe dobili primerne proteze. Za večino njih je bivanje v Sloveniji tudi prvi stik s svetom, kjer vojne grozote niso sestavni del vsakdanjega življenja.