Prvi poraz bajno bogatih Parižanov: PSG izgubil točke v Strasbourgu

Nogometaši PSG-ja so utrpeli prvi poraz po aprilu 2017, ko jih je na gostovanju ugnal klub iz Nice, po okrepitvah v poletnem prestopnem roku pa Parižani še niso poznali poraza.

Veselja v slačilnici PSG-ja tokrat ni bilo. (Foto: AP)

Prav zato je zmagoslavje Strasbourga presenetilo prav vse. Kot prvi je v 13. minuti mrežo Parižanov načel Joia Nuno Da Costa, vendar pa je njegov trud pred koncem prvega polčasa izničil Kylian Mbappe. V drugem polčasu so domačini zadeli še s pomočjo Stephana Bahokena, medtem ko PSG nikakor ni našel prave rešitve za vrata domačega moštva. V igro je namesto Angela Di Marie vstopil tudi Edison Cavani, vendar pa mu tudi s pomočjo Neymarja in Mbappeja ni uspelo stkati preobrata, tako so se Parižani morali sprijazniti s prvim letošnjim porazom.