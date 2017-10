VIDEO: PSG oddal še dve točki, Neymar v slogu Zidana predčasno pod prho

Cavani in Neymar sta bila strelca za PSG v Marseillu, a Brazilec je zaradi nespametne poteze bil izključen. (Foto: AP)

Neymar, ki so ga domači nogometaši neprestano zaustavljali s prekrški, je nasedel na provokacije domačinov in v 86. minuti tekme nešportno reagiral, potem ko ga je s prekrškom zaustavljal Lucas Ocampos. Argentinec je ob kontaktu, ko je Neymar pristavil glavo na njegov vrat še teatralno padel, sodnik pa je obema pokazal rumeni karton. Ker je to bil še drugi za Neymarja, je Brazilec moral predčasno pod prho. Kljub igralcu manj je globoko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa PSG prek mojstrsko izvedenega prostega strela Edinsona Cavanija prišel do izenačujočega zadetka za končnih 2:2. Parižani še naprej zasedajo vrh lestvice, a imajo zdaj pred Monacom (le) še štiri točke prednosti.