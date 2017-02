Pustna zabava brez mask v Münchnu – tisoča tekma za Ancelottija - glavna jed: Hamburger

Lewandowski je znova potrdil, da je pravi stroj za zadetke. (Foto: AP)

Tekma je bila posebna z več pogledov: to je bila namreč še tisoča tekma v vlogi trenerja za Carla Ancellotija, ki so mu pred tekmo pripravili tudi poseben počastitev. In kakšna tisoča tekma je bila to za Carletta. Mrežo Hamburgerja so dobesedno razparali – po golu Artura Vidala in dvema zadetkoma Roberta Lewandowskega je že po prvem polčasu pisalo 3:0. V drugem se je šov nadaljeval, Lewadowski je zabil še tretji zadetek, delo so dokončali David Alaba, Kingsley Coman z dvema zadetkoma in za piko na i še Arjen Robben s 125. zadetkom v dresu Bayerna, s čimer se je izenačil s Claudiom Pizarrom.

Za Hamburg je današnji poraz izenačenje najhujšega poloma v bundesligi, v sezoni 2014/15 je za 0:8 prav tako poskrbel Bayern. Tudi za tretji najhujši poraz imajo zasluge Bavarci, v sezoni 2012/13 je bilo 2:9.

Kevin Kampl je z Bayerjem moral priznati premoč FSV Mainzu 05, s čimer se je znova oddaljil od mest, ki vodijo v evropska tekmovanja. Kampl je odigral celotno tekmo, za poraz lekarnarjev pa sta bila usodna Stefan Bell in Levin Oztunali. Drugouvrščeni RB Leipzig je na domači tekmi ohranil korak z vodilnim Bayernom in ugnal Köln (3:1). Biki so hitro povedli po napaki gostujočega vratarja, ki jo je izkoristil Emil Forsberg, na 2:0 pa je z zadetkom v lastno mrežo povišal občasni slovenski reprezentant Dominic Maroh. V osmi minuti drugega polčasa je znižal Juja Osako, po golu Tima Wernerja v 65. minuti pa se kozlički niso več vrnili v igro za vsaj točko.

Bundesliga, 22. krog:

Bayern München – Hamburger SV 8:0 (3:0)

Vidal 17., Lewandowski 24./11-m, 42., 54., Alaba 56., Coman 65., 69., Robben 87.

Bayer Leverkusen – Mainz 05 0:2 (0:2)

Bell 3., Oztunali 11.

Kevin Kampl (Bayer) je odigral vso tekmo.

RB Leipzig – FC Köln 3:1 (2:0)

Forsberg 5., Maroh 34./ag., Werner 65.; Osako 53.

Dominic Maroh (Köln) je igral do 46. minute.

Freiburg – Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

Papastathopoulos 13., Aubameyang 55., 70.

Darmstadt – FC Augsburg 1:2 (0:0)