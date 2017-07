Kapetan galaktikov Ramos: Glede nadaljevanja kariere Ronalda v Realu sem povsem miren

Ramos in Ronaldo se dobro razumeta. (Foto: AP)

"Ostane mi mnogo let v Realu, res sem že kar nekaj let tukaj, toda imam še več volje do igre, do zmagovanja, do oblačenja dresa najboljšega kluba na svetu. Vsako leto je treba začeti znova, pozabiti preteklost in začeti z novo motivacijo. To sezono bomo začeli z razmišljanjem o osvajanju lovorik nemudoma proti dvema velikima ekipama, kot sta Barcelona in Manchester United," je v pogovoru za špansko Marco povedal Sergio Ramos, steber obrambe madridskega Reala. Seviljčan je imel v mislih dva superpokala, in sicer španskega ter Uefinega. Ta bosta na sporedu kaj kmalu, začenši z evropskim superpokalom v Skopju 8. avgusta, nato pa sledita še dve tekmi španskega superpokala 12. in 15. avgusta na Camp Nouu oz. Santiagu Bernabeuu.

Ramos je spregovoril tudi o najbolj vroči temi tega poletja – ali bo Cristiano Ronaldo le ostal v Madridu ali ne. "Moj odnos s Cristianom je zelo dober. Praktično sva v stikih vsake dva, tri dni, tako da, kar se tega tiče, sem zelo miren," je dejal kapetan Reala in pokomentiral še željo Alvara Morata, da zapusti beli balet, saj ni zadovoljen s ponujeno minutažo. "Mogoče gre v primeru Morate za drugačen primer kot pri Ronaldu, saj bi si želel večkrat začeti tekme. Mogoče bo našel možnost za odhod. Videli bomo, kaj se bo zgodilo," je pojasnil Ramos. Hkrati pa je španski reprezentant dodal, da si želi, da bi tako Ronaldo kot Morata ostala njegova soigralca v Realu še mnoga leta.