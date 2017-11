Ramos: Ne strinjam se s Cristianom. Jaz v Realu ne pogrešam nobenega nogometaša, ki je odšel

(Foto: AP)

"Ne strinjam se s Cristianom (Ronaldom). Zdi se mi oportunistično mnenje. Ko smo osvojili dve superpokala, se nihče ni spominjal nikogar. Rekel bi, da je naš večji hendikep v poškodbah. Ekipa je boljša, ko smo vsi skupaj. Nikogar ne pogrešam. Nikogar. Tudi če se je klop spremenila, nekateri prinesejo nekaj novega, drugi imajo spet drugačno vlogo," je za oddajo El Larguero radijske postaje Cadena Ser povedal kapetan Reala Sergio Ramos.

Osrednji branilec belega baleta ni želel izpostavljati poteze Portugalca, ki na zadnji tekmi ob podaji pri tretjem zadetku Isca ni proslavljal zadetka soigralca. "Ocenjevati, ali nam je vedenje Ronalda, ko zmagujemo in on ne proslavlja zadetkov, všeč ali ne, je nekaj, kar ne prispeva k dobremu ekipe. Prav tako s tem ne bomo spremenili Cristiana, toda mene ne preseneča, da zmagujemo s 3:0 in se jezi. Mi ga imamo enako radi, saj vemo, kakšen je," je dejal o vroči temi na Iberskem polotoku v zadnjem tednu. "Morda to ni najbolje, morda to je. Ne gre za nespoštovanje soigralcev. Morda ni najbolje, morda je kdo, ki mu te poteze Ronalda niso všeč. Meni je vseeno, kdo zabija zadetke, zame je enako veselje, toda on ima drugačno vlogo, v igri je za veliko individualnih nagrad, ki so povezane z doseganjem zadetkov," je še pristavil in zaključil, da Ronaldo tekom sezone da klubu zelo veliko, zato se mu tudi takšne poteze zlahka oprosti.