Ramos z novo puščico Kataloncem: Bolj me skrbi to, da španska himna nima besedila kot trenutno stanje Katalonije

Kapetan Real Madrida Sergio Ramos je v ponedeljek v oddaji 'El Transistor' za radio Onda Cero dejal, da ga kot Španca bolj skrbi to, da španska himna nima besedila, kot trenutno stanje Katalonije, ki je v oktobru razglasila neodvisnost, španska oblast pa te ni priznala. "Nedavno sem bil v Barceloni in počutil sem se, da je prav tolika španska kot katero koli drugo mesto," je dejal poveljnik Realove obrambe. Obenem je priznal, da si težko predstavlja špansko ligo brez nogometnega kluba Barcelone. "Vse skupaj je zapleteno. Ne predstavljam si lige brez Barcelone. Raje vidim, da je Barca v naši ligi in da je vedno del nas," je še pristavil Ramos.

"Imam željo, da bi naša himna imela besedilo, saj čutim zdravo zavidanje drugim reprezentancam, ko njihovi člani zrejo v zrak in ponosno pojejo svoje himne," je dolgoletni član Real Madrida in španske reprezentance pojasnil, zakaj ga bolj skrbi to, da himna nima besedila kot trenutno stanje Katalonije.

Še enkrat več je Ramos poudaril, da se z Gerardom Piquejem dobro razumeta, čeprav si večkrat pošiljata strupena sporočila prek medijev. "Vedno je prišel v reprezentanco, in vselej je bil vzoren reprezentant. Res je, da se dobro razumeva, če primerjamo to s tem, kako je bilo včasih. V preteklosti sploh nisva imela nekega odnosa, a sva se spoštovala in skupaj tvorila enega najboljših obrambnih dvojcev na svetu," je še pristavil Ramos.