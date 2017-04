Ramosu ena tekma in 600 evrov kazni po izključitvi na 'El Clasicu', najbrž sledi nova pritožba Reala

Ramos si je slabih 15 minut pred koncem rednega dela tekme na Bernabeuu za drseči štart nad Lionelom Messijem prislužil izključitev. (Foto: AP)

Čeprav so pri Barceloni upali, da bi lahko v slogu Neymarja zaradi sarkastičnega ploskanja po izključitvi kapetan Real Madrida Sergio Ramos dobil še kakšno dodatno tekmo kazni, torkova odločitev tekmovalnega odbora Španske nogometne zveze (RFEF) ni razveselila tabora Kataloncev. Ti se z Realom krčevito borijo za državni naslov, ekipi sta pet krogov pred koncem La Lige (Real ima v dobrem še prestavljeno tekmo v Vigu) točkovno poravnani na vrhu lestvice, kjer ima Barca po nedeljski zmagi na "El Clasicu" v Madridu (3:2) boljši medsebojni izkupiček. Ramos je na omenjeni tekmi dobil neposreden rdeči karton za štart z obema nogama nad strelcem dveh golov Lionelom Messijem, ob odhajanju z zelenice pa je večkrat zaploskal. Takoj po tekmi je sicer izjavil, da je bil aplavz namenjen branilcu Kataloncev Gerardu Piqueju, tako pa so očitno mislili tudi sodniki, ki njegove poteze niso vključili v zapisnik. Zaradi sarkastičnega ploskanja v smeri delivcev pravice je zvezdnik Barce Neymar izpustil nedeljski derbi in še dve ligaški preizkušnji, Ramos pa bo ušel daljši kazni, potem ko se tudi Barcelona po tekmi ni pritožila glede dogodkov na stadionu Santiaga Bernabeua.

Real je v skladu z napovedmi vložil pritožbo s pojasnilom, da si Ramos, ker naj se Messija ne bi dotaknil, ni zaslužil direktnega rdečega kartona, toda odbor RFEF je potrdil, da ne bo smel igrati na prihajajoči preizkušnji Primere Division v La Coruni proti Deportivu. Kazen za Ramosa bo torej minimalna, v skladu s pravilnikom bi lahko dobil dodatni dve tekmi prepovedi, odbor RFEF pa je sporočil, da je pregledal posnetke, ki jih je prispeval Real, a se vseeno odločil, da rdeči karton ostane. Ramos bo moral plačati 600 evrov, klub pa 350 evrov kazni, najbrž pa sledi še ena pritožba, ki bo, če bo uspešna, Ramosu omogočila nastop na stadionu Riazor. Brez dodatne kazni jo bo odnesel tudi Marcelo, čigar udarec s komolcem v obraz Messija ni bil na dnevnem redu, glede na to, da ga prav tako ni bilo v sodniškem zapisniku, naknadno kaznovanje po ogledu videoposnetkov pa v Španiji ni pogosto.