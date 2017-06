Razjarjeni Mamić kar med obravnavo 'odpustil' svoja odvetnika: Sam se bom branil

Zdravko Mamić (Foto: Damjan Žibert)

Sojenje so nadaljevali s pričevanjem Saše Lovrena, ki je oče hrvaškega reprezentanta, vodje obrambe Liverpoola, 27- letnega Dejana Lovrena. Tožilstvo meni, da je sporen finančni del pogodbe pri prestopu Dejana Lovrena iz Dinama v francoski Lyon leta 2010. Nekdanji predsednik hrvaške nogometne zveze in šef nogometnega kluba Dinamo Zdravko Mamić že po uvodnih minutah zaslišanja Saša Lovrena ni bil zadovoljen z vprašanji tožilstva, zato je začel ugovarjati sodniku in svojima odvetnikoma Jadranki Sloković in Čedu Prodanoviću, ker se nista odzvala na "sugestivna vprašanja".

Zdravku Mamiću na osiješkem sodišču sodijo zaradi finančnih malverzacij in davčne utaje.

Ko sta odvetnika poskusila pomiriti Mamića, je začel kričati na oba in ju nemudoma odpoklical. Sodnik je na to zahteval naj Mamić zapusti sejno sobo, po petih minutah premora pa je napovedal nadaljevanje sojenja za 3. julij, pričanje Lovrena pa za 1. september.





Jürgen Klopp in Dejan Lovren (Foto: Reuters)

Mamić je vpil, da se bo v nadaljevanju sojenja branil sam, a je sodnik povedal, da ima osem dni, da bo zagotovil novega odvetnika.

Po izhodu s sodišča je Mamić pred novinarji zanikal, da je bila njegova današnja poteza vnaprej dogovorjena taktika. Kot je poudaril, bi pričanje Dejana Lovrena šlo njemu v prid. Mamića bremenijo, da je z bratom Zoranom Mamićem, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem ter davkarjem Milanom Pernarom zagrebški klub oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov, da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov ter da je preko "off-shore" podjetij od leta 2004 iz Dinama povlekel več kot deset milijonov evrov in pol milijona funtov. Slokovićeva in Prodanović sta najbolj znan odvetniški par na Hrvaškem. Med drugim pred obtožbami zaradi očitane korupcije branita tudi nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja. Danes sta napovedala, da se bosta umaknila iz vseh primerov, v katerih potekajo postopki proti Mamiću ali članom njegove družine.