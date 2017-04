Marcelo rešil Real in Ronalda, ki je ob tesni zmagi nad Valencio zastreljal najstrožjo kazen

Cristiano Ronaldo je v 27. minuti popeljal Real v vodstvo, nato pa v 56. minuti zapravil enajstmetrovko. (Foto: AP)

Madridski Real je s porazom na El Clasicu zapravil lepo prednost, ki jo je imel na vrhu španske La Lige pred večno tekmico Barcelone. Kljub porazu imajo galaktiki še vedno usodo v svojih nogah, saj imajo še eno tekmo v dobrem, in sicer proti Celti. Če je trener Zinedine Zidane med tednom na tekmi z Deportivom močno premešal začetno enajsterico in kljub vsemu prišel do visoke zmage (6:2), je tokrat proti Valencii na zelenico poslal vsa najmočnejša orožja. Tako sta od prve minute začela Cristiano Ronaldo in Karim Benzema, družbo pa jima je ob odsotnosti Garetha Bala delal James Rodriguez. Po izključitvi na tekmi s Katalonci se je v moštvo vrnil tudi kapetan Sergio Ramos. Kljub odlični formi, pa sta znova na klopi obsedela Isco in Alvaro Morata.

Kljub temu, da se v taboru belega baleta zavedajo, da si do konca sezone ne smejo več privoščiti spodrsljaja, pa so si ga na tekmi z Valencio skoraj privoščili že v prvi minuti. Kapetan Ramos je po dolgi žogi storil napako in do nje je prišel Santi Mina in sprožil na gol domačinov, Keylor Navas se je izkazal z obrambo, a se je žoga odbila nazaj do Mine, ki pa je odbitek poslal zgolj v vratnico in Real je preživel prvo resno opozorilo s strani Valencie. Reala hitra priložnost gostov ni pretirano šokirala in hitro so prevzeli vajeti igre v svoje noge in si začeli pripravljati priložnosti. Najprej je dvakrat zagrozil Karim Benzema. Francoz je najprej poskusil z glavo, nato pa še silovitim strelom z roba kazenskega prostora, a je bil obakrat na pravem mestu gostujoči vratar Diego Alves. Nato je s prostega strela nevarno zapretil še Ronaldo. A to kar Portugalcu ni uspelo v 22. minuti, mu je nato uspelo pet minut kasneje. Dani Carvajal je poslal uporaben predložek v kazenski prostor, kjer pa je najvišje skočil prav Ronaldo in z močnim strelom z glavo popeljal kraljevi klub v vodstvo z 1:0. Do konca polčasa izrazitih priložnosti več ni bilo, omeniti gre še zgolj strel Munirja El Haddadija, ki pa je za nekaj centimetrov zgrešil Navasov gol. Tako so domačini na odmor odšli z minimalno prednostjo po zaslugi prvega zvezdnika Ronalda.

Marcelo (desno) je bil znova junak ob zmagi Reala. (Foto: AP)

V drugem polčasu v uvodnih desetih minutah nismo videli veliko priložnosti, več so sicer bili pri žogi domačini, a do izrazitih priložnosti za drugi zadetek niso prišli. Je pa bilo zelo vroče v 55. minuti. Najprej je Benzema krasno preigral gostujočo obrambo in lepo sprožil v daljši vratarjev kot, Alves je že bil premagan, a je Francozu veselje preprečila vratnica. Toda napad Reala je še vedno trajal, do žoge je prišel Luka Modrić, prodrl v kazenski prostor in nato hitro padel ob Danielu Pareju. Glavni sodnik Jesus Gil Manzano pa je po kratkem razmisleku pokazal na belo točko, kljub burnim protestom gostujoči nogometašev. K žogi je pristopil Ronaldo, a je njegovo namero prebral Alves in preprečil Portugalcu drugi zadetek na srečanju. Vratar Valencie pa je še enkrat več dokazal, zakaj je najboljši vratar v španski La Ligi, kar se tiče ubranjenih enajstmetrovk. Kmalu za tem je za domačin po samostojni akciji poskusil še James, a tudi on ni bil dovolj natančen, da bi povišal prednost Reala na 2:0. V 79. minuti se je nova lepa priložnost ponudila Ronladu, ki ni uspel pretvoriti predložka Marca Asensia v zadetek. Ob tem pa je Portugalec tudi trčil v vratnico gostujočega gola in za hip obležal na tleh, a kmalu znova vstal in zaskrbljeni domači navijači so si oddahnili. Real seveda že v torek čaka prva tekma polfinala Lige prvakov proti Atleticu. In kdo ne da, dobi, se je znova izkazalo to nepisano nogometno pravilo. V 82. minuti je Parejo mojstrsko izvedel prosti strel in ob bližnji vratnici premagal Navasa, ki se je žoge sicer dotaknil, a ni uspel preprečiti izenačujočega zadetka gostov. Real je po prejetem golu takoj silovito napadel gol Valencie in ponovno prišel v vodstvo v 86. minuti. Alvaro Morata je lepo zaposlil Marcela, ki je najprej s "finto" iz igre vrgel gostujočo obrambo in nato z desnico matiral Alvesa, ter v delirij poslal navijače na stadionu v Madridu. Do konca srečanja je Valencia iskala pot do Navasovega gola, a drugega zadetka ni uspela doseči in ostalo je pri minimalni zmagi Reala. Madridčani so s 25. zmago v sezoni znova sami skočili na vrh La Lige. Pred Barcelono, ki jo tekma čaka zvečer, imajo tri točke prednosti in kot rečeno, odigrano tekmo manj. Real je pri 81-ih točkah, Barca pa pri 78-ih. Valencia ostaja pri 40-ih točkah in na dvanajstem mestu.

Izid:

Real Madrid - Valencia 2:1 (1:0)

Ronaldo 27., Marcelo 86., Parejo 82.

Alves je v 56. minuti ubranil enajstmetrovko Ronaldu