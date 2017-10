Real, čeprav brez številnih 'prvokategornikov', do gladke zmage proti Eibarju

Marco Asensio se je proti Eibarju podpisal pod gol in asistenco. (Foto: AP)

Strateg madridskega Reala Zinedine Zidane je številnim članom prve enajsterice na tekmi proti Eibarju, ki je nazadnje na Santiagu Bernabeuu celo remiziral (1:1), v devetem krogu Primere Division namenil počitek, nekaj pa jih ima Francoz še na seznamu poškodovanih. Madridčani so, čeprav oslabljeni, pričakovano od začetka diktirali tempo in imeli že v četrti minuti izjemno priložnost, ki pa je ni izkoristil Isco. Real je vendarle povedel še v zgodnji fazi tekme, ko je po podaji Marca Asensia, gostiteljem na pomoč priskočil nespretni Paulo Oliveira in z avtogolom razveselil domače navijače. Že nekaj minut kasneje je bil vnovič "delaven" Asensio, ki je odlično zadel iz prve po podaji razpoloženega Isca. Gostje nikakor niso bili nenevarni in so si že v prvem delu priigrali nekaj zelo obetavnih situacij pred rezervnim vratarjem galaktikov Kikom Casillo, a v polno niso zadeli. Gostitelji so v nadaljevanju močno stopili s plina. Eibar je bil še bolj enakovreden kot v prvem polčasu in bi si glede na prikazano zaslužil vsaj častni zadetek. Galaktiki so imeli sicer veliko priložnosti za še kakšen gol v gostujoči mreži, a so bili, predvsem Cristiano Ronaldo, v zaključnih streli premalo natančni in tudi koncentrirani. Eibarju je uspelo vse do končnice tekmo držati "aktivno", nato pa se je z natančnim diagonalnim strelom izkazal tokratni rezervist Marcelo in postavil končnih 3:0.



Izid:

Real Madrid - Eibar 3:0 (2:0)

Oliveira 18./ag, Asensio 28., Marcelo 82.