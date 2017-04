Real Madrid do visoke zmage proti Alavesu, a tudi po zaslugi zapravljivih Baskov

Isco je izkoristil ponujeno priložnost v prvi enajsterici in se Zidanu oddolžil z zadetkom. (Foto: AP)

Real je že v prvi minuti zagrozil preko Cristiana Ronalda, ki je prišel do strela po izbiti žogi Luke Modrića, a meril visoko prek vrat Alavesa. Do gola je v dokaj zaspanem prvem polčasu Real prišel v 31. minuti, ko je Benzema po podaji rezervista Daniela Carvajala, ki je v 11. minuti zamenjal poškodovanega Raphaela Varana, z močnim strelom z levico spravil žogo za hrbet gostujočega vratarja Fernanda Pacheca. 1:0 je bil tudi končni izid prvega dela tekme.

V drugem polčasu so bili Baski blizu izenačenja, a so bili pri zaključnih strelih precej nezbrani. V 60. minuti je Edgar Mendez sprožil mimo vrat, potem ko je bi sam kot duh v kazenskem prostoru Reala. Deset minut kasneje je poskusil še Manu Garcia, a z glavo meril za las mimo Realovih vrat. Nenapisano pravilo, kdor ne da, dobi, se je tokrat izkazalo za resnično v 85. minuti, ko je Ronaldo lepo zaposlil Isca, ta pa je z natančnim in močnim strelom matiral nemočnega Pacheca za vodstvo Reala z 2:0. Končnih 3:0 je tri minute kasneje z glavo – potem ko je Gareth Bale s prostega strela zatresel prečko – postavil branilec Nacho in poskrbel za miren večer Realovih nogometašev pred večernim gostovanjem Barcelone v Granadi. Trener galaktikov Zinedine Zidane je sicer na tej tekmi namenil počitek trojici Marcelu, Keylorju Navasu in Sergiu Ramosu, saj bo Real imel v aprilu peklenski razpored tekem, vključno s četrtfinalnima tekmama Lige prvakov z Bayernom (v prenosu na Kanalu A).

Real ima zdaj pred tekmo Barcelone pet točk prednosti pred Katalonci in s tekmo manj deset točk naskoka pred tretjim Atleticom iz Madrida. Sevilla je tokrat le remizirala s Sportingom iz Gijona (0:0) in padla na četrto mesto.

La liga, 29. krog:

Real Madrid – Alaves 3:0 (1:0)

Benzema 31., Isco 85., Nacho 88.

Sevilla - Sporting Gijon 0:0 (0:0)