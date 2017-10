FOTO: Po razglašeni neodvisnosti Katalonci slavijo še zmago novinca v ligi Girone nad velikim Real Madridom

V šesti minuti so domači nogometaši in navijači zahtevali enajstmetrovko, ko je žoga po izvajanju kota Karima Benzemaja zadela v roko, a je sodnik Alejandro Hernandez Hernandez ocenil, da Francoz ni namerno igral z roko, zato ni pokazal na belo točko. Prvi so zapretili nogometaši Girone, ki so stresli okvir vrat gola Kika Casille. Sprožil oz. podajal je Pablo Maffeo, žoga pa je Casillo povsem presenetila, a se na njegovo srečo od vratnice odbila v polje. Galaktiki so nemudoma izpeljali hiter protinapad, Cristiano Ronaldo je sprožil z razdalje, vratar Bono pa je žogo odbil v polje, a točno na nogo Isca Alarcona, ki je v 12. minuti poskrbel za vodstvo Reala z 1:0. Domači so v 36. minuti še enkrat zatresli okvir vrat, in sicer je Portu sprožil proti vratom, a je Casillo znova rešila vratnica.

Domači nogometaši so na navdušenje katalonskih navijačev na tribuni stadiona Municipal de Montilivi izenačili v 54. minuti, ko je s fantastično potezo preigraval Christian Stuani ter z natačnim in močnim strelom z roba kazenskega prostora poslal žogo za hrbet gostujočega vratarja. Šok za galaktike se še ni polegel, ko je Girona čez štiri minute povedla z 2:1. Urugvajec Stuani je z leve strani sprožil, a se je z obrambo najprej izkazal Casilla. Nato pa je do žoge prišel še Maffeo, ki je močno sprožil, pred vrati Reala pa je žogo v gol preusmeril Portu. Glavni sodnik je sicer ob tem spregledal, da je bil vezist Girone ob strelu s peto v prepovedanem položaju. Deset minut kasneje je imel Stuani novo priložnost za tretji zadetek Girone, a sprožil mimo Casillove desne vratnice.

Real je začel lov na izenačenje, zatresel mrežo Girone, a je bil pri tem Lucas Vazquez v prepovedanem položaju, nato pa si do konca tekme niso več priigrali lepše priložnost za zadetek, tako da so novinci v ligi lahko pričeli z velikim slavjem, saj so na kolena spravili aktualne španske in evropske prvake. Tako so imeli Katalonci po razglašeni neodvisnosti ta teden še en razlog več za veselje. To je bila sicer tretja zmaga novinca Girone v ligi, ob tem pa so Katalonci zbrali še tri remije in štiri poraze.

Real Madrid (20 točk) ima tako po desetih odigranih krogih na tretjem mestu že osem točk zaostanka za vodilno Barcelono (28), sicer večnim tekmecem galaktikov. Drugo mesto zaseda Valencia (24), Atletico Madrid (20) pa je četrti. Girona ima z drugo zaporedno zmago 12 točk in zaseda 11. mesto.

La liga, 10. krog:

Girona – Real Madrid 2:1 (0:1)

Stuani 54., Portu 58.; Isco 12.