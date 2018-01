Grenko napredovanje madridskega Reala v španskem pokalu: Numancia dvakrat zatresla mrežo kraljevega kluba

V povratni tekmi španskega pokala je Real na domačem Santiagu Bernabeu gostil drugoligaša Numancio. Gostovanje v španski Sorii se je končalo v prid kraljevega kluba, s streloma z bele točke sta tehtnico v prid galaktikov nagnila Gareth Bale in Isco, svoje pa je v sodnikovem podaljšku dodal še Borja Mayoral Moya.

Pod oba zadetka kraljevega kluba se je podpisal Lucas Vazquez. (Foto: AP)

Na tokratni tekmi je strateg na klopi domačega kluba priložnost ponudil nekaterim igralcem, ki le redko zaigrajo v dresu belega baleta. Po zadnji tekmi, na kateri so se Madridčani morali sprijazniti s točko, so bila namreč vse glasnejše zahteve mlajših nogometašev, ki so bili mnenja, da jim Francoz vendarle ne nameni dovolj priložnosti. Očitno se je poteza le izplačala, saj so se domači že v 10. minuti po zaslugi Lucasa Vázqueza veselili vodstva, pod podajo se je podpisal Daniel Carvajal.

Real je še naprej narekoval ritem na zelenici, potem pa je sledil hladen tuš za navijače domačega moštva. V 41. minuti je v igro vstopil Guillermo Fernández, ki je skupaj s soigralci odčital lekcijo domači obrambi ter z zadetkom pred koncem polčasa poskrbel za slabo voljo francoskega stratega.

Numancia je dobro namučila varovance Zinedina Zidana. (Foto: AP)

Lucas in Fernandez zanesljiva tudi v drugem polčasu

Kraljevi klub je v drugem polčasu vendarle uspel ubraniti svojo čast, z drugim zadetkom Vázqueza na tekmi, vendar pa veselje domačih ni trajalo dolgo. Numancia se namreč po prejetem drugem zadetku ni vdala temveč je zapretila z nekaj nevarnimi poskusi na vrata Francisca Casille. Trud gostov se je izplačal v 82. minuti, ko je dobro razpoloženi Guillermo še enkrat zatresel mrežo kraljevega moštva. Kljub zadetkoma so se napredovanja v četrfinale razveselili galaktiki, ki pa bodo skušali obračun z Numancio čimprej pozabiti.

Real Madrid - Numancia 2:2 (1:1)

Vázquez 10., 59.; Guillermo 45., 82.