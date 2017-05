Real zlahka potrdil prvi naslov po petih letih, Enrique odšel z zmago, tudi Aletico zmagovito 'salutiral' Calderonu

Ronaldo je že v prvi akciji na tekmi praktično odločil prvenstvo. (Foto: AP)

Real Madrid je za prvi naslov po letu 2012 potreboval vsega točko pri Malagi, ki je sodeč po izjavah v zadnjih tednih beli balet pričakovala odprtih rok. Ekipa legende belega baleta Michela proti moštvu Zinedina Zidana, ki ga na začetku junija čaka nov finale Lige prvakov, ni zdržala niti tri minute. Francoski strateg je sestavil praktično najmočnejšo postavo, v kateri je priložnost na desnem boku dobil Danilo, Real pa je povedel že iz prve priložnosti, ko je napako obrambe Malage izkoristil nekdanji član andaluzijskega kluba Isco Alarcon. Ta je v prostor z zunanjim delom nogometnega čevlja poslal idealno podajo Cristianu Ronaldu, ki je obšel Idrissa Kamenija in zadel v prazno mrežo. Malaga še zdaleč ni bila brez priložnosti v prvem polčasu: v 13. minuti je prodor nekdanjega člana Barcelone Sandra Ramireza in strel na prvi vratnici prisebno ustavil Keylor Navas, na drugi strani pa je odgovoril Karim Benzema. Francoz je po še enem slabem posredovanju belo-modre obrambe udaril proti drugi vratnici, a je žoga tudi po zaslugi odboja od bloka zgrešila cilj. Sandro je bil spet nevaren v 21. minuti, njegov poskus s prostega strela je Navas obvladal s skrajnimi močmi in tudi trčil v okvir vrat. V 28. minuti je zadnji vrsti Malage spet ušel Ronaldo in malce sebično streljal z desne, nato pa le podal osamljenemu Toniju Kroosu, ki pa je bil daleč od želenega cilja. Deset minut pred iztekom polčasa je moral Kameni spet reševati nepozorne soigralce in španski Kamerunec je izvrstno ustavil Ronalda oziroma njegov strel z nekaj metrov, ko se je že zdelo, da rešitve ni. Kameni je imel v 36. minuti nekaj težav s poskusom Kroosa z razdalje, žogo pa je ujel še pred Benzemajem, ki je bil tudi v prepovedanem položaju. Malaga je imela dve zreli priložnosti za izenačenje tik pred polčasom: po strelu oziroma podaji Sandra je v 38. minuti žogo za las mimo vrat že premaganega Navasa preusmeril Keko Gontan, ki je bil v 41. minuti vnovič blizu z glavo, a tudi v drugo ni uspel poslati dobrih novic na Camp Nou.

Recio je bil prvi, ki je bil golu reala nevaren v nadaljevanju, a njegov poskus z desne ni resneje ogrozil Navasa. Dih je nato zastal navijačem Reala, ko je po grdem štartu v mečno mišico obležal Ronaldo, a je Portugalec nadaljeval z igro. Po kotu v 55. minuti se je zdela odločitev o naslovu dokončna, ko je Kameni še uspel ustaviti Ramosa, ne pa tudi Benzemaja, h kateremu se je žoga srečno odbila od Raphaëla Varana za enostavnih 2:0, ko niso zalegli niti glasni protesti domačinov zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Malaga bi lahko odgovorila v eni naslednjih akcij, ko je napako storil Casemiro, a je nato Sandro slabo podajal Keku, ki ni nevarneje ogrozil madridskih vrat. Navas je nato ustavil oziroma celo ujel nevaren strel Ignacia Camacha. Zidane si je v 66. minuti privoščil dvojno menjavo in namenil tudi ovacije La Rosaledi domačinu Iscu, v igro pa sta namesto španskega reprezentanta in Casemira prišla James Rodriguez ter Mateo Kovačić. V 71. minuti je Benzema pospravil žogo po podaji Jamesa že za 0:3, toda tokrat so sodniki pravilno dosodili, da je bil francoski strelec bližje vratarju kot branilci Malage. Domači navijači so lahko pred koncem tekme še zadnjič pozdravili klubsko legendo Dudo, ki mu je Michel namenil nekaj minut na zelenici, tako kot Zidane dežurnemu rezervistu Alvaru Morati. Malaga bi lahko zakuhala zaključek tekme, a je bil Navas vedno na mestu, Morata pa na drugi strani premalo zbran, da bi v 79. minuti postavil končnih 3:0. Kameni je tretji gol preprečil Luki Modriću, Navas pa Malagi s še enim odličnim posredovanjem ni dovolil niti zadetka in strel Choryja Castra z neposredne bližine poslal v prečko. Slavje na La Rosaledi se je lahko začelo, Zidane je hitro končal na rokah varovancev ob vzklikih "campeones, campeones", ki bodo do jutra odmevali tudi v Madridu, predvsem okoli trga Cibeles.

Eibar je dolgo časa mučil Barco, nato pa je na sceno stopil "zlati čevelj" Messi. (Foto: AP)

"Vedno eden izmed nas," so pred začetkom tekme z Eibarjem na Camp Nouu navijači na velikem transparentu sporočili trenerju Luisu Enriqueju, ki se po treh trofejnih sezonah poslavlja od vročega stolčka. Priljubljeni Asturijec si je seveda želel zmagovitega slovesa, a njegova začetna enajsterica, v kateri spet ni bilo obolelega Gerarda Piqueja, v prvem polčasu ni sodelovala. Po predložku Anderja Cape so Baski presenetljivo povedli že v deveti minuti, ko so Sergi Roberto, Marlon Santos in Ivan Rakitić pozabili na Takašija Inuija, Japonec pa na oddaljenejši vratnici ni grešil. Hitro bi lahko odgovoril Luis Suarez, a je Urugvajec, ne prvič v nedeljskem večeru, zapravil "čisto" situacijo pred Yoelom Rodriguezom. Eibar je ostajal nevaren in Gonzalo Escalante je bil blizu celo vodstvu z 2:0, medtem pa je Suarez še naprej zapravljal priložnosti v baskovskem 16-metrskem prostoru. Urugvajcu so sodniki zaradi prepovedanega položaja Jordija Albe razveljavili tudi gol, ki mu je bil po akciji Lionela Messija in Roberta nato blizu še Rakitić, a je hrvaški vezist meril točno v Yoela. V 36. minuti je Suarez spet izgubil dvoboj z gostujočim vratarjem, tri minute kasneje pa ga je neuspešno preizkusil še Neymar. Barca je srečno ušla višjemu zaostanku tudi tik pred polčasom, ko je Marc-Andre ter Stegen sprva še uspel ustaviti poskus Inuija, odbitek pa je nato Ruben Pena poslal mimo vrat. Ter Stegen je moral kmalu po začetku nadaljevanja ustaviti Inuija, Andre Gomes pa je rešil pred Kikejem, šele nato pa je Andres Iniesta v 50. minuti vsaj malce dvignil razpoloženje Camp Noua z nevarnim strelom, ki pa je bil tako kot tisti z levico dve minuti kasneje premalo za izenačenje in premalo za navdahnjenega Yoela.

V 57. minuti je veliko priložnost zapravil tudi Messi, ko je v protinapad potegnil Suarez in nato pripravil gol Argentincu, ki je že prevaral Yoela, nato pa zgrešil praktično prazna vrata. Inui je v 61. minuti pripravil nov šok Camp Nouu, ko je mojstrsko zadel s pomočjo okvirja vrat. David Junca je z avtogolom nato vrnil Barco v igro že čez dve minuti, potem ko je Neymarjev strel zadel vratnico. Brazilec je bil blizu tudi izenačujočemu zadetku v 67. minuti, ko je prodrl do bele pike v kazenskem prostoru, nato pa zaključil nekako v slogu turobnega nedeljskega večera. Tega je v 71. minuti še pokvaril gostujoči vratar, ki je po sporno dosojeni enajstmetrovki nad Albo ustavil Messija, ki je tako zapravil prvi strel z bele točke v tem letu. Tekmo je nato malce nepričakovano v korist domačih obrnil Paco Alcacer, ki je v 73. minuti s predložkom našel Suareza za izenačujoči zadetek, nato pa je Capa storil še en prekršek za najstrožjo kazen. Glavni sodnik je poleg tega še izključil Capo, Messi pa je s strelom v isti kot tokrat le uspel premagati Yoela, a sploh ni slavil. "Zlati čevelj" letošnje sezone je navijačem na domačem stadionu tik pred slovesom pripravil še en nepozaben slalom, s katerim je osmešil baskovsko obrambo in vsaj malce polepšal večer, v katerem je Barcelona po dveh uspešnih sezonah predala državni naslov. Za slovo lahko trener Enrique osvoji še tretjega zaporednega v španskem pokalu, kjer bo nasprotnik Kataloncev še en Bask iz La Lige ‒ Alaves.

Torres je že po manj kot 15 minutah zadnjič v karieri (vsaj ko gre za uradne tekem) kar dvakrat zadel na domačem Calderonu. (Foto: AP)

Zadnja domača tekma Atletica na stadionu Vicente Calderon se je razpletla po željah navijačev kluba slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, ki je lahko v vratih rdeče-belega madridskega kluba že po nekaj minutah proslavljal visoko prednost. Dvakrat je zadnjo vrsto Athletic Bilbaa, čigar trener Ernesto Valverde bo v naslednji sezoni najbrž vodil Barcelono, v enajstih minutah ukanil favorit domačih navijačev Fernando Torres. Najprej mu je žogo za lahek zadetek odložil prvi strelec Indijancev Antoine Griezmann, Torres pa se je mojstrsko znašel tudi v enajsti minuti, ko je podajo Kokeja v padcu v neubranljivem loku poslal prek vratarja v mrežo za 2:0. Inaki Williams je 20 minut pred koncem sicer uspel matirati Oblaka, a je Atleticu zmago v enem zadnjih napadov zagotovil Angel Correa. Atleti bodo tudi v tej sezoni osvojili tretje mesto, saj imajo neulovljivo prednost pred četrtouvrščeno Sevillo in torej že zagotovljen nastop v skupinskem delu Lige prvakov.

Izidi 38. kroga:

Barcelona ‒ Eibar 4:2 (0:1)

Junca 64./ag., Suarez 74., Messi 76./11-m, 90.; Inui 8., 61.

RK: Capa 75./Eibar

Lionel Messi (Barcelona) je v 69. minuti zapravil enajstmetrovko.

Malaga ‒ Real Madrid 0:2 (0:1)

Ronaldo 2., Benzema 55.

Atletico Madrid ‒ Athletic Bilbao 3:1 (2:0)

Torres 8., 11., Correa 89.; Williams 71.

Jan Oblak (Atletico) je odigral vso tekmo.

Celta Vigo ‒ Real Sociedad 2:2 (0:0)

Aspas 54./11-m, Hjulsager 90.; Oyarzabal 82.,

Valencia ‒ Villarreal 1:3 (0:1)

Nani 54.; Soldado 1., Trigueros 58., Sansone 88.