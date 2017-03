Kapetan Ramos znova rešil galaktike, Real na lestvici prehitel Barcelono

Sergio Ramos (Foto: AP)

Na stadionu Santiago Bernabeu sta se pomerila dva Reala. Madridski Real je v 27. krogu Primere Division gostil moštvo iz Seville, Real Betis. Gostitelji so bili v vlogi favorita in so računali, da se bodo znova prebili na prvo mesto lestvice La Lige. Madridčani imajo sicer odigrano tekmo manj od velikega tekmeca Barcelone, ki pa je danes nepričakovano izgubil na gostovanju pri Deportivu (2:1). Načrt je uspel, saj so galaktiki zmagali in so vodilno moštvo, Barcelona ima 60 točk, Real pa jih je zbral 62.

Trener Zinedine Zidane ni mogel računati na Pepeja in Garetha Bala, na klopi pa je pustil Karima Benzemaja in Casemira, na igrišče pa je poslal naslednjo enajsterico: Navas, Dani Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modrić, Isco, James, Morata, Ronaldo. V uvodnih minutah je sledila ofenziva galaktikov, ki pa niso našli poti žogi v mrežo. Za presenečenje je poskrbel Paragvajec Antonio Sanabria, ki je ustrelil na gol v 25. minuti, vratarju Keylorju Navasu pa je žoga ušla čez črto. Presenetljivo vodstvo Betisa, ki pa ni zdržalo dolgo. V 41. minuti je po strelu z glavo vratarja Adana za izenačenje na 1:1 premagal Cristiano Ronaldo (podal je Marcelo), kar je bil tudi izid polčasa. To je bil že 19. Portugalčev gol v tej sezoni španskega prvenstva.

Cristiano Ronaldo (Foto: AP)

V drugem polčasu so navijači pričakovali, da bodo galaktiki silovito pritisnili proti vratom Betisa, a temu ni bilo tako. Gostje so se dobro postavili in s presingom povzročali težave Realu, ki ni prihajal do veliko priložnosti. V 78. minuti je Cristiano Piccini dobil drugi rumeni karton in je moral z igrišča, galaktiki so imeli do konca tekme prednost igralca več. In v 81. minuti je to po strelu s kota izkoristil kdo drug kot kapetan Sergio Ramos zadel z glavo za vodstvo in zmago belega baleta.

Izid:

Real Madrid - Real Betis 2:1 (1:1)

Navas 25. (ag), Ronaldo 41. Ramos 81.;