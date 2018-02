Real s 'premešano' zasedbo po uvodnem šoku le našel pot do zmage

Madridčani še niso obupali v lovu na Barcelono v španskem prvenstvu, na zadnjih petih tekmah La Lige so štirikrat zmagali in enkrat remizirali. Izkazali so se tudi v Ligi prvakov, ko so na prvi tekmi osmine finala premagali PSG s 3:1. Tudi proti moštvu iz madridskega predmestja so bili v vlogi favorita in to vlogo tudi upravičili.

Trener Zinedine Zidane je tekmo odigral z zelo spremenjeno zasedbo, v udarni enajsterici so bili: Kiko Casilla, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Theo Hernandez, Casemiro, Mateo Kovačić; Lucas Vazquez, Isco, Marco Asensio in Karim Benzema. Na klopi so bili še Nacho, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Borja Mayoral, Luca Zidane, Achraf Hakimi in Gareth Bale. V postavi ni bilo Cristiano Ronalda. Keylorja Navasa, Marcela, Luke Modrića in Tonija Kroosa.

Mateo Kovačić je tekmo začel v udarni enajsterici Reala in poskrbel za enajstmetrovko galaktikov. (Foto: AP)

Leganes je sicer že na uvodo poskrbel za hiter gol, v 6. minuti je Bustinza najbolje izkoristil priložnost pred Kikom Casillo za presenetljivo vodstvo. A le pet minut zatem je Lucas Vazquez izid izenačil po podaji Casemira, v 29. minuti pa je omenjeni dvojec zamenjal vlogi in Casemiro je povedel galaktike v vodstvo.

V drugem polčasu je Real tik ob koncu tekme postavil piko na i za končni izid 1:3. Gol je dosegel Sergio Ramos iz enajstmetrovke po prekršku nad Mateom Kovačićem. Zidane je ob koncu tekme opravil dve menjavi, v igro je poslal Garetha Bala in Danija Ceballos.

Izid:

Leganes - Real Madrid 1:3 (1:2)

Bustinza 6.; Vazquez 11., Casemiro 29., Ramos 90./11m