Real se bo pritožil na izključitev Ramosa, Pique neusmlijen na 'svojem' Twitterju: 'Vajeni so popustljivega sojenja ...'

Po mnenju Ramosa je bil njegov štart nad Messijem (na fotografiji) dovolj "nežen", da si ni zaslužil izključitve ... (Foto: AP)

Sergio Ramos je svojo izključitev, že peto na tekmah z velikim tekmecem Barcelono, označil za "pretirano", potem ko je lahko z roba igrišča nemočno spremljal rajanje nogometašev Barcelone, ki so na Santiagu Bernabeuu slavili eno najbolj dramatičnih zmag v zgodovini velikih španskih obračunov. Ramos je bil izključen v 77. minuti, ko je z obema nogama štartal na Lionela Messija, ta pa je nato z zadnjim strelom na tekmi poskrbel za zmago Barce (3:2), ki je tako s tekmo več spet prevzela vodstvo na lestvici. Desni bočni branilec kraljevega kluba Daniel Carvajal je po tekmi menil, da je bila izključitev plod "nore tekme", medtem ko je direktor Emilio Butragueno odločitev označil za "dvomljivo". Ramos pred mediji ni skoparil s kritikami na račun sodnikov, ki so mu skozi prste po drugi strani pogledali tako, da so "spregledali" njegovo sarkastično ploskanje v njihovi smeri ob odhajanju z zelenice. Zaradi podobne poteze je moral zvezdnik Barce Neymar počivati na kar treh ligaških obračunih, Brazilec je izpustil tudi "El Clasico", a je lahko ob ogledu tekme prek TV-zaslonov vseeno slavil s soigralci, ki so ga med proslavljanjem v slačilnici prek videopovezave poklicali z Messijevega telefona.

Ramos je že nekaj let poleg tega, da je "specialist" za izključitve na derbijih z Barcelono, tudi mojster za gole v zadnjih minutah. Tako je Realu na zadnjem obračunu z Barco na Camp Nouu prinesel tudi remi (1:1), tokrat pa se beli balet v zadnjih sekundah tekme ni mogel zanesti na svojega kapetana. Kar neverjeten se zdi podatek, da je Real v nedeljo prvič v svoji zgodovini izgubil ligaško tekmo v sodnikovem podaljšku, kjer je Messi odigral vlogo Ramosa.

"Rdeči karton je bil pretiran. Nisem želel poškodovati nikogar," je v pogovoru z mediji po porazu povedal Ramos, na čigar izključitev se Real namerava pritožiti. Tudi v taboru polfinalistov aktualne sezone Lige prvakov verjamejo, da imajo dobre argumente, s katerimi bi Špansko nogometno zvezo (RFEF) prepričali v zmanjšanje oziroma izbris kazni nekdanjemu članu Seville, ki bi bil tako na voljo že za naslednjo ligaško tekmo z Deportivom La Coruno. "Po mojem mnenju gre za rumeni karton, ne za rdečega. Bil sem prepozen, a ni bilo kontakta. Nikoli ne želim poškodovati katerega od kolegov. Nisem ploskal sodniku, ko sem šel z igrišča. Govoril sem z (Gerardom) Piquejem, ne s sodnikom," je še povedal Ramos, ki je bil v prvem polčasu blizu zadetka, a je njegov strel zadel vratnico, odbitek pa je v mrežo za vodstvo pospravil Casemiro. Brazilec je bil podobno kot na tekmah z Bayernom na robu izključitve tudi tokrat, a je bil na koncu izključen Ramos, po dveh golih Messija in izstrelku z razdalje Ivana Rakitića pa je bil za Real premalo tudi izenačujoči gol rezervista Jamesa Rodrigueza, ki ga je beli balet uspel zabiti celo z igralcem manj. Odsotnost Ramosa z naslednjih tekem bi seveda močno pokvarila načrte v prvenstvu, kjer je Real zaradi prestavljenega gostovanja v Vigu še vedno v najboljšem položaju. Edini osrednji branilec, ki je na voljo trenerju Zinedinu Zidanu pred tekmo v La Coruni, je trenutno Nacho Fernandez, poškodovana sta namreč tako Pepe kot tudi Raphaël Varane, seznam poškodovanih pa je po vsega dobri polovici prvega polčasa dopolnil Gareth Bale, ki je spet obležal s poškodbo načete mišice.

Messi se je smejal zadnji in dosegel gol, ki bo tudi zaradi njegovega proslavljanja ostal v spominu marsikaterega športnega navdušenca. (Foto: AP)

Jasno je bilo, da se po zmagi Barcelone na Twitterju obeta zanimiv večer v režiji katalonskega branilca Gerarda Piqueja, ki ni razočaral medijev in navijačev. Na provokacijo Ramosa, ki mu je ob odhajanju z zelenice po izključitvi zabrusil "govori, govori", kar je jasen namig na Piquejeve pritožbe glede sojenja v korist Realu, je odvrnil: "Mislim da mu bo, ko bo razmislil s hladno glavo, žal za ta štart in uvidel bo, da je šlo za rdeči karton. Bilo je čisto: šel je z obema nogama s tal, žogi ni bil niti blizu. Nima argumentov. A vajeni so zelo popustljivega sojenja tukaj, nocoj pa ni bilo takšno. Nisem ga slišal, videl sem, da je kazal name, najbrž je bilo kaj glede rdečega kartona." Pique bi lahko zabil svoj drugi gol na Bernabeuu v karieri, a je pri vodstvu z 2:1 zapravil izvrstno priložnost, bolje rečeno ustavil ga je izjemni Keylor Navas, ki je bil vsaj tako razpoložen kot njegov nemški kolega v Barcinih vratih Marc-Andre ter Stegen. "Popustljivo sojenje? Popustljivo je bilo zame tisto proti PSG," je Ramos nadaljeval bitko besed z reprezentančnim "kolegom", ki ga je opomnil na dogodke z nedavne evropske tekme s Paris Saint-Germainom. "Oni nogomet razumejo na svoj način in vedno govorijo o sodnikih, morda to prinese določene plodove. Mi o sodnikih ne bomo govorili, to ni naš stil. Jaz nisem govoril nič proti sodniku, samo proti Piqueju, ki o njih vedno govori." Govoril je Pique tudi pozno v noč na Twitterju, kjer je poleg čestitk za Jurjevo (v Kataloniji zelo pomemben praznik Sant Jordi) postregel tudi z verzi pesmi One More Time: "Še enkrat bom proslavljal, oh, ja, v redu, ne nehaj plesati ..."