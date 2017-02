Netopirji na krilih Zaze pregriznili Real in jim preprečili pobeg na +4

Simone Zaza je v četrti minuti poskrbel za potezo tekme, ko je s fantastičnim strelom matiral Navasa. (Foto: AP)

Nogometaši madridskega Reala so bili zaradi nastopa na svetovnem klubskem prvenstvu primorani prestaviti tekmo 16. kroga španske Primere z Valencio. Ekipi sta se tako na stadionu Mestalla pomerili kar med tednom v zaostali tekmi. Trener kraljevega kluba Zinedine Zidane je tako od prve minute na zelenico poslal izjemno močno zasedbo, v kateri pa še vseeno ni bilo povratnika po poškodbi Garetha Bala, ki po besedah francoskega stratega še ni nared za vseh devetdeset minut in je tako Valižana od začetka posadil na klop. V napadu je tako začel Karim Benzema, družbo pa sta mu delala Cristiano Ronaldo in James Rodriguez. Real je imel pred to tekmo sicer eno točko prednosti na vrhu La Lige pred večno tekmico Barcelono, a je imel tudi dve tekmi manj, zato je tekma z Valencio ponudila odlično priložnost, da galaktiki prednost na vrhu povečajo na štiri točke.

Gledalci na Mestalli pa so videli sanjski začetek letos sicer neprepričljivih netopirjev. Munir El Haddadi je prodrl po desni strani gostujoče obrambe in poslal uporaben predložek pred vrata Keylorja Navasa. Tam se je odlično znašel Simone Zaza, ki je najprej odbil napad Sergia Ramosa, si zaustavil žogo, nato pa z izjemnim volejem iz obrata sprožil in zadel naravnost v daljši vratarjev kot, ter dvignil celoten stadion na noge. Valencia je tako prišla do vodstva v četrti minuti. Real je želel takoj odgovoriti in silovito pritisnil na domača vrata, s tem pa puščav velike luknje v domači obrambi. In to je Valencia izkoristila in v 9. minuti izvedla bliskovit protinapad. Nani je z odlično podajo zaposlil Fabiana Orellana, ta pa je žogo poslal pod Navasom in v gol za vodstvo z 2:0. To je bil za Orellana tudi prvi gol v dresu netopirjev. Mestalla pa se je po hitrem visokem vodstvu svojega moštva dobesedno tresla. V 13. minuti je svoje merilne naprave preizkusil tudi Ronaldo, ki pa ni bil najbolj natančen in njegov strel z roba kazenskega prostora je zletel mimo bližnje vratnice domačega vratarja Diega Alvesa. Že v naslednjem napadu je bila znova nevarna Valencia, a je uspel Marcelo še v zadnjem hipu blokirati strel Munirja, ki je želel pospraviti odbitek v gol. Na drugi strani se je tudi domača ekipa komaj rešila pred zadetkom. Ronaldo je poslal odlično nizko žogo v petmetrski prostor in iz igre vrgel celotno zadnjo vrsto Valencie, a James na drugi vratnici ni uspel pospraviti odbitka v gol. Na golovi črti je namreč posredoval Eliaquim Mangala. V 21. minuti je za goste z roba kazenskega prostora poskusil še Benzema, a je Alves z lepo parado strel ubranil in ohranil svojo mrežo še naprej nedotaknjeno. Pred Benzemajem je nevarno sprožil še Ronaldo, ki pa ob bližnji vratnici ni uspel presenetiti pozornega Alvesa, ki je suvereno ubranil tudi ta strel galaktikov. Valencia pa ni bila zadovoljna z zgolj dvema goloma prednosti. V 31. minuti je tako Daniel Parejo nevarno izvedel prosti strel in žoga je letela v sam desni zgornji kot Realovega gola, a se je Navas s partnerskim skokom izkazal z obrambo in preprečil še večje težave njegovega moštva. Real je še naprej pritiskal, a nikakor niso uspeli premagati Alvesa v domačem golu. Valencia pa se je zgolj branila in potrpežljivo čakala na protinapade. Iz enega takšnih je Nani lepo zaposlil Pareja, ki je silovito sprožil z roba kazenskega prostora, a bil tudi precej nenatančen. Za Real je v 39. minuti znova poskusil Ronaldo, a Portugalec iz težkega položaja ni uspel ogroziti Alvesa, ki je znova le ujel žogo. Realova sedmica je kmalu za tem znova sprožila proti domačem golu, a tudi tokrat premalo natančno. Svoje zobe iz protinapadov pa so še vedno kazali netopirji. Realova obramba je bila povsem neprepoznavna in Ramos je v zadnjem trenutku žogo izbil iz svojega kazenskega prostora, preden bi Parejo prišel do strela. Na drugi strani pa je v Marcelo lepo zaposlil Ronalda, ki je z nebeškim skokom prišel do strela z glavo in z natančnim strelom matiral Alvesa, ter znižal rezultat na 2:1. Portugalec je tako dosegel gol na svoji 700. tekmi v klubski karieri. Takoj za tem bi lahko Cristiano zadel še drugič v nekaj trenutkih, a je Mangala v zadnjem trenutku ravno dovolj preusmeril let žogo, da je ta švignila mimo leve vratnice domačega vratarja. Real je želel na vsak način priti do izenačenja še pred iztekom prvega polčasa, a je tega glavni sodnik Ricardo de Burgos Bengoetxea končal, še preden bi se to lahko zgodilo.

Cristiano je zadel, a mu jubilejna 700. klubska tekma ne bo ostala v najlepšem spominu. (Foto: AP)

Drugi polčas so silovito otvorili Madridčani, ki so šli dobesedno na glavo. Najprej je silovito sprožil Marcelo, a se je z novo izjemno obrambo izkazal Alves. Kmalu za tem sta poskusila še Casemiro in Toni Kroos, a so njuna strela uspešno blokirali požrtvovalni domači branilci, ki so še naprej krčevito branili prednost z 2:1. V 61. minuti pa je znova nevarno zapretila Valencia. Parejo se je sprehodil po golavt črti in iz težkega položaja močno sprožil na Realov gol, kjer pa je bil Navas odlično postavljen in je uspel žogo odbiti v kot. Takoj za tem je Zidane aktiviral svoje najmočnejše orožje, ki ga je imel na klopi, in Bala poslal v igro namesto Jamesa. V 66. minuti se je krasnim predložkom izkazal Dani Carvajal, katerega pa Ronaldo s strelom z glavo ni uspel preusmeriti v Alvesov gol, ki je bil znova dobro postavljen. Na drugi strani pa si je katastrofalno napako privoščil Raphael Varane, ki je povsem zgrešil žogo pri poskusu izbijanja in skoraj poslal Zazo samega nad Navasa. Ki je nato skupaj s Carvajalom le nekako žogo izbil iz svojega kazenskega prostora. Domačini so sicer zahtevali enajstmetrovko, a sodnik ni piskal ničesar. Kmalu se je v obetavni akciji znašel Munir, ki pa se je malce zapletel. A kar je sledilo je dvignilo na noge domače navijače. Ramos je namreč s podplatom podrl mladega igralca, ki je v bolečinah padel na tla. Vse skupaj se je dogajalo znotraj kazenskega prostora, a De Burgos ni pokazal na belo točko. Za tem je zelo slabo za goste poskusil še Casemiro in Valencia je bila vse bližje velikemu uspehu. V 89. minuti je svoje trenutke znova začutil Sergio Ramos, a njegov spektakularen volej galaktikom še naprej ni prinesel tako želenega izenačujočega gola v Valencii. Za tem sta poskusila še Bale in Marcelo, a tudi to ni bilo dovolj, da bi Real dosegel drugi zadetek. Časa pa je bilo vse manj, saj je tekla že druga minuta štiriminutnega sodniškega dodatka. V 93. minuti je novo lepo priložnost zapravil Cristiano, ki iz ugodnega položaja z glavo ni uspel ogroziti Alvesa. Madridčani so imeli na koncu še serijo kotov, katero pa so domačini preživeli in slavili veliko zmago, s katero so se povzpeli na 14. mesto na prvenstveni lestvici. Real pa je zapravil priložnost, da bi prednost pred Barcelono povišal na štiri točke. Kraljevi klub je kljub drugem porazu še vedno vodilni na lestvici La Lige, a ima s tekmo manj še vedno zgolj točko prednosti pred večno tekmico, ki jih lahko že v naslednjem krogu prehiti.

Izid, zaostala tekma 16. kroga:

Valencia - Real Madrid 2:1 (2:1)

Zaza 4., Orellana 9.; Ronaldo 44.