Realova obrambna ikona zadnjega desetletja se poslavlja: Pepe odhaja, zadnja tekma proti Sevilli

Pepe (desno) je zadnji zadetek za Real zabil na aprilskem mestnem derbiju. (Foto: AP)

Nedeljska ligaška tekma Reala s Sevillo naj bi bila zadnja za Pepeja v dresu madridskega Reala. Portugalec je v Real prišel leta 2007 iz Porta, v zameno za 30 milijonov evrov. V desetih sezonah je odigral 344 tekem in zabil 15 golov. Zadnjega je dosegel 8. aprila na mestnem derbiju 31. kroga La lige z Atleticom. Prav na omenjeni tekmi se je naturalizirani Portugalec, rojen v Braziliji, poškodoval, od tedaj pa ni več stopil na zelenico. A prejšnji teden se je vrnil v trenažni proces in naj bi jutri že bil v kadru za Sevillo. Pepeju se sicer pogodba z Realom izteče 30. junija, njegova želja pa je bila, da bi z belim baletom podaljšal za dve sezoni, a mu je klub ponudil le enoletno, šestmilijonov evrov vredno sodelovanje. Kljub bogatim ponudbam s Kitajske, naj bi se Pepe odločil za sodelovanje s PSG-jem, poroča španski AS.