VIDEO: Rečani dočakali Kekove varovance po porazu v Zagrebu in bučno proslavili zgodovinski naslov

Na tisoče Rečanov je na Korzu uro in pol po polnoči pričakalo nogometaše Rijeke, ki so pod taktirko slovenskega trenerja Matjaža Keka osvojili prvi naslov hrvaških prvakov v zgodovini kluba. Igralcem in vodstvu kluba so vzklikali "šampioni, šampioni", ob navijaških pesmih pa so zažigali bakle in prižgali ognjemet. Slavja ni zmotil poraz z Dinamom.