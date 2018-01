Redsi s trojčkom proti Huddersfieldu zacelili rane, Swansea 'usodna' tudi za topničarje

Nogometaši Liverpoola vse odkar so s 4:3 odpravili prvouvrščeno ekipo angleškega prvenstva Manchester City, niso imeli sreče. Po spodrsljaju, ki so si ga privoščili na gostovanju pri Swansea so se varovanci nemškega stratega Jürgena Kloppa s porazom proti West Bromu morali posloviti tudi od sanj o FA pokalu.

Roberto Firmino je dosegel drugi gol za redse. (Foto: AP)

V 25. krogu angleškega prvenstva je moštvo z Anfielda gostovali v Huddersfieldu, oktobrski obračun pa se je končal v prid redsom, ki so se pred domačimi navijači veselili treh zadetkov (3:0). Takrat so se med strelce zapisali Daniel Sturridge, Georginio Wijnaldum in Roberto Firmino, Brazilec pa se je med strelci znašel tudi tokrat. Gostje so sicer že vse od uvodnih minut narekovali ritem na zelenici, prvi pa je mrežo domačega moštva načel Emre Can, ki je v 26. minuti z izjemnim strelom pospravil žogo v desni spomni kot vrat Jonasa Lossla.

Liverpool tudi v nadaljevanju ni popuščal in do konca prvega polčasa vodstvo še povišal po zadetku Firmina, ki se je v izdihljajih prvega dela do zadetka prebil s strani ter izkoristil gnečo v kazenskem prostoru in potisnil žogo v mrežo. Končnih 3:0 je z enajstih metrov po prekršku Philipa Billinga postavil Mohamed Salah, ki je tako vpisal že svoj devetnajsti zadetek v Premier League.

Mesut Özil je prispeval podajo za edini zadetek Arsenala na tekmi. (Foto: AP)

Arsenal po novi napaki zdrsnil na šesto mesto

Veliko napako pa si je na gostovanju pri Swansea privoščil Arsenal, ki je sicer povedel, v drugem polčasu pa so topničarji kar dvakrat morali po žogo v lastno mrežo. Varovanci Arsena Wengerja so do vodstva prišli v 33. minuti, ko je po natančni podaji Mesuta Özila zadel Nacho Monreal, domači pa so se odzvali že v naslednjem napadu, ko je mrežo Petra Cecha z izjemnim strelom zatresel Sam Clucas.

Swansea je v drugem polčasu le še poglobil krizo Arsenala, ki ni našlo prave rešitve po odhodu zvezdnika Alexisa Sancheza. V 61. minuti je mrežo gostov po hudi napaki Cecha zatresel Jordan Ayew, zadnji žebelj v krsto pa je v 86. minuti zabil Clucas (3:1).

Huddersfield - Liverpool 0:3 (0:2)

Can 26., Firmino 45+1, Salah 77./11-m

Swansea - Arsenal 3:1 (1:1)

Clucas 34., 86., Ayew 61.; Monreal 33.

West Ham - Crystal Palace 1:1 (1:1)

Noble 43.; Benteke 24.