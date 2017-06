Rekordni prestop serijskih nemških prvakov: Tolisso iz Lyona v Bayern za 40 milijonov evrov

Corentin Tolisso (Foto: AP)

Bayern je tako očitno že našel zamenjavo za Španca Xabija Alonsa, ki je po koncu sezone 2016/17 odšel v pokoj. Corentin Tolisso, 22-letni francoski reprezentant, ki je za zdaj še član Olympiquea iz Lyona, pa se lahko po potrebi iz osrednjega vezista prelevi tudi v bolj ofenzivnega igralca. Kot poroča Bild, je pred podpisom pogodbe formalna ovira le še zdravniški pregled, posel med kluboma pa je vreden vsaj 40 milijonov evrov, kolikor je Bayern leta 2012 odštel za Španca Javija Martineza, kar je bil doslej najdražji prihod katerega od nogometašev v München.

Mladi Francoz, ki je konec marca debitiral v članski izbrani vrsti, ima pa 20 nastopov za francosko selekcijo do 21 let, ima sicer v Lyonu še veljavno pogodbo do leta 2020. V klubu je že od svojega 14. leta, v prvi ekipi pa od sezone 2013/14. Za Lyon je zbral 160 nastopov in dosegel 29 golov.