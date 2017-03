Remi Man Uniteda, Friend prijateljsko spregledal namerni komolec Ibre, ki je zgrešil enajstmetrovko

Ibrahimović tokrat ni imel svojega dne, United pa je zapravil priložnost, da skoči s šestega mesta angleške Premier League. (Foto: AP)

Nogometaši Manchester Uniteda niso uspeli izkoristiti terenske premoči, ki so si jo ustvarili na tekmi z Bournemouthom, ki domuje v spodnji polovici ligaške lestvice. Kljub temu, da so imeli kar 21 poskusov proti golu, gostje pa le en strel v okvir vrat, so na koncu na domačem Old Traffordu vpisali zgolj točko. Tudi zaradi zgrešene enajstmetrovke Zlatana Ibrahimovića v 72. minuti tekme oz. bolje zapisano, Artur Boruc se je z dobrim predvidevanjem izkazal z obrambo. Še pred tem je Ibrahimović ob koncu prvega polčasa nešportno udaril Tyronea Mingsa s komolcem, a mu glavni sodnik Kevin Friend ni pokazal predčasne poti pod prho (Ibra je že imel rumeni karton iz 39. minute). Vse skupaj je bilo maščevanje, potem ko ga je Mings v prejšnji akciji pohodil (s kopačko mu je namenoma stopil na glavo). Zadetek za domače je prispeval Marcos Rojo v 23. minuti, na 1:1 pa je še pred iztekom prvega polčasa izenačil norveški napadalec Joshua King. Velja dodati, da so rdeči vragi celoten drugi polčas odigrali z igralcem več, saj je v 45. minuti drugi rumeni karton prejel Andrew Surman.

Angleška liga, 27. krog:

Manchester United – Bournemouth 1:1 (1:1)

Rojo 23.; King 40./11-m

Ibrahimović je v 72. minuti zgrešil 11-metrovko

RK: Surman 45. (Bournemouth)