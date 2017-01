Remi na derbiju na Etihadu, domač poraz Liverpoola, Rooney z rekordnim zadetkom rešil United

Belgijec Kevin De Bruyne se je po napaki vratarja Spursov vpisal med strelce. (Foto: AP)

Razlika med točkami na vrhu angleške lige je izjemno tesna , zato bi tri točke prišle prav tako drugo uvrščenemu Tottenhamu, ki bi po porazu Liverpoola lahko še povečal svojo prednost v Premier League, medtem ko bi si Manchester City z zmago zacelil rano, ki je nastala po visokem porazu proti Evertonu. Sinje modri so v prvem delu tekme narekovali ritem igre, v sredini polčasa je tako po lepi podaji nevarneje zapretil David Silva, vendar pa je mrežo Spursov še pravočasno rešil Hugo Lloris, ki je žogo izbil v kot. Slednjega je za lepo priložnost izkoristil Pablo Zabaleta, vendar pa je bil njegov zaključek akcije preveč nenatančen. Pred odhodom v slačilnico je do dveh lepih priložnosti prišel Sergio Aguero, vendar je vratar Tottenhama razbral njegovo namero in ohranil mrežo nedotaknjeno vse do odhoda v slačilnico.

Napadalec angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda Wayne Rooney je postal rekorder kluba z Old Trafforda po številu doseženih zadetkov. Na današnji prvenstveni tekmi v gosteh pri Stoke Cityju je dosegel zadetek za končnih 1:1, kar je bil že njegov 250. gol v dresu rdečih vragov. 31-letnik je tako na klubski lestvici prehitel legendarnega Bobbyja Charltona.

Po zanimivem prvem polčasu sta se obe ekipi na zelenici vrnili še bolj motivirani, Manchester City je že kmalu po začetku drugega dela napako obrambne vrste kronal z lepim zadetkom Leroya Saneja, le pet minut kasneje pa je napako vratarja Llorisa izkoristil še Kevin De Bruyne, ki je odbito žogo uspel potisniti v gol. Gostje so se z golom Dele Alija odzvali na Cityevo vodstvo, trenutno eden izmed najbolj vročih nogometašev na Otoku je izkoristil podajo Kyla Walkerja in z glavo zatresel prazno mrežo domačih. V 77. minuti pa je sledil hladen tuš za nogometaše v sinje modrih dresih, Heung-Min Son je s fantastičnim strelom poskrbel za izenačenje na Etihadu. V zadnjih minutah tekme se je z dvema lepima priložnostima izkazal Gabriel Jesus, ki je v tekmo vstopil po menjavi Raheema Sterlinga, vendar pa je prvi poskus z glavo končal za prečko, pri drugem pa se je znašel v prepovedanem položaju.

Roberto Firmino se je dvakrat vpisal med strelce Liverpoola vendar to ni zadostovalo za zmago na Anfieldu. (Foto: AP)

Četa Jurgena Kloppa v tem letu nikakor ne najde pravega recepta za zmago, po dveh izenačenih izidih, so pred domačimi navijači na Anfieldu izgubili proti Swansea, ki se drži na repu lestvice. Po dokaj neatraktivnem prvem polčasu, se je igra v drugem vendarle razživela. Za goste je v začetku drugega dela dvakrat zadel Fernando Llorente, Liverpool pa se je odzval z dvema lepima goloma Roberta Firmina. Njegov trud je v 74.minuti pokončal Gylfi Sigurdsson, ki je s svojim golom zagotovil prvo zmago novemu strategu Paulu Clementu. Redsi so se s porazom oddaljili od želenega naslova angleške lige, vendar pa je sezona še dolga, Premier League pa izjemno nepredvidljiva.

Po avtogolu Juana Mate v prvem polčasu je vrnitev v sodnikovem podaljšku uspela Manchester Unitedu, ki se je z golom Wayne Rooneya rešil sramote v gosteh pri Stoke Cityju. Rdeči vragi tako ostajajo na 6.mestu angleške lige, ob porazu Manchester Citya na tekmi proti Tottenhamu pa bi še naprej dihali za ovratnik mestnemu tekmecu.

Izidi 22.kroga Premier League:

Manchester City - Tottenham 2:2 (0:0)

Sane 49., De Bruyne 54.; Ali 58. Son 77.

Liverpool - Swansea 2:3 (0:0)

Firmino 55.,69.; Llorente 48.,52., Sigurdsson 74.

Bournemouth - Watford 2:2 (0:1)

King 48., Afobe 82.; Kabasele 24., Deeney 64.

Crystal Palace - Everton 0:1 (0:0)

Coleman 87.



Middlesbrough - West Ham 1:3 (1:2)

Stuani 27.; Carroll 9.,43., Calleri 90.

Stoke City - Manchester United 1:1 (1:0)

Mata 19./AG, Rooney 90.

West Brom - Sunderland 2:0 (2:0)

Fletcher 30., Brunt 36.