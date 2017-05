Resno zanimanje za Oblaka iz Anglije, kaj pa Italija? 'Prosim vas. Tam je na visoki ravni le Juve, ki že ima Buffona'

Za slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka so velik interes med drugimi pokazali Chelsea, Manchester United, Arsenal in Manchester City, a na koncu sta med resnimi kandidati ostala samo še dva. "Prezgodaj je govoriti o tem, saj ostaja še kar nekaj tekem v državnih prvenstvih, toda res je, da je za najboljšega vratarja na svetu, kot sem že velikokrat povedal, veliko zanimanja. Še posebej dva kluba sta zelo zainteresirana za Oblaka za prihodnjo sezono," je za špansko različico priznanega portala Goal.com uvodoma povedal Oblakov agent Miha Mlakar.

Zdi se, da je Oblak blizu odhoda iz Atletica. Najverjetnejša destinacija bo Premier League, a težava zna biti sto milijonov evrov vredna prestopna klavzula. (Foto: AP)

Oblak je padel v oči predvsem velikanom angleškega nogometa, a Mlakar ne zapira vrat klubom iz preostalih lig: "Da, res je. Eden od klubov zagotovo prihaja iz Velike Britanije." Mlakar je sicer med možnimi destinacijami Oblaka prečrtal Italijo. "Prosim? Je to resno vprašanje? V Italiji je zgolj Juventus na visoki ravni in tam imajo Buffona, ki je v finalu Lige prvakov, in če me vprašate, lahko brez težav igra še kar nekaj let," je za omenjeni medij še pojasnil Mlakar. Oblak bo tudi v tej sezoni skoraj zagotovo dobil nagrado 'Zamora', saj je do zdaj prejel daleč najmanj zadetkov v španski La ligi. A njegov morebiten odhod iz Atletica otežuje sto milijonov evrov vredna prestopna klavzula. V kolikor bi kateri koli klub plačal takšno odškodnino, bi Oblak postal daleč najdražji vratar na svetu.

Novinar španske različice Goal.com Dani Caballero med možnimi destinacijami Oblaka vidi Manchester United in Chelsea, zdi pa se, da je usoda Škofjeločana v rokah madridskega Reala, saj naj bi bil Oblak menjava bodisi za Thibauta Courtoisa bodisi Davida de Geo, ki sta na radarju belega baleta. Spomnimo: Španec De Gea je že imel dogovorjen prestop v Real, a se je zataknilo pri prepozni oddaji papirjev, belgijskega čuvaja pa galaktiki dobro poznajo iz španske lige, ko je ta še branil barve madridskega Atletica.