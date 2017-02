Rezervni vratar med polčasom tekme proti Arsenalu odšel po sendvič v bližnji pub

Wayne Shaw si je v pubu vzel čas tudi za slikanje z navijači. (Foto: You Tube)

Klub iz južnega dela londonskega predmestja, trenutno 17. uvrščena ekipa pete angleške nogometne lige, lani je bil prvak šeste lige, se je v najstarejšem klubskem nogometnem tekmovanju na svetu prvič v zgodovini kluba uvrstil v osmino finala. V prvem krogu je Sutton United premagal šestoligaša Dartford (6:3), nato pa še četrtoligaša Cheltenham (2:1), tretjeligaša Wimbledon (0:0, 3:1) in drugoligaša Leeds United (1:0). Zaustavil ga je šele Arsenal z 2:0, v polno sta zadela Lucas Perez v prvem polčasu in Theo Walcott v drugem. Vendar v ospredju niso bili ne domači nogometaši, ki so Arsenalu nudili več kot dostojen odpor, ne oba strelca, pač pa 150 kg težki Wayne Shaw, ki se je med polčasom tekme odločil, da bo obiskal bližnji pub, kjer si je kupil sendvič in poklepetal z navijači, ki so si tam ogledali tekmo. Z velikim sendvičem v roki se je 45-letni rezervni vratar vrnil na klop, kjer ga je v nadaljevanju tekme tudi pojedel.



"Ne verjamem, da je ta dogodek naš klub predstavil v najlepši luči," nad potezo svojega rezervnega vratarja ni bil navdušen Paul Doswell, športni direktor Sutton Uniteda, ki je bil ustanovljen leta 1898.