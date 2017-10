VIDEO: Pred leti je na ulici prodajal sladoled, zdaj je zvezdnik elitne Premier League ‒ dame in gospodje, Richarlison!

Richarlison (na fotografiji) še iz dni, ko je igral v domači Braziliji. (Foto: AP)

Fluminense je svojega dragulja Richarlisona poleti Watfordu prodal za slabih 15 milijonov evrov, to pa je bila ena najboljših potez kluba iz južnega Londona, za katerega pesti že dolga leta stiska pevec Elton John. Sršeni pod taktirke družine Pozzo v tej sezoni spet navdušujejo v otoški Premier League, nihče pa ni privabil toliko zanimanja medijev, kot ravno napadalec Richarlison, ki je z 20 leti ekspresno postal ljubljenec navijačev, ne le zaradi golov v zadnjih minutah, temveč tudi zaradi borbe do zadnjega diha, kar je v otoški kulturi morda celo najvišja vrednota. Richarlisona so poleti povezovali tudi z nizozemskim velikanom Ajaxom, a se je Brazilec odločil za Watford, saj je od nekdaj sanjal, da bo nastopal v najelitnejšem otoškem tekmovanju. Morda se je tudi zaradi tega veliko hitreje prilagodil na novo okolje, ki je pred njim zlomilo marsikaterega Južnoameričana. Veliki talent brazilskega nogometa sicer še ne zna angleško, a mu to očitno ne predstavlja prevelike ovire. Pri Richarlisonu gre za že večkrat slišano brazilsko zgodbo o uspehu oziroma pobegu iz težkih domačih razmer. Njegov oče je bil zidar, mati pa čistilka, zato si je moral kot najstarejši sin hitro poiskati delo in ga našel kot prodajalec sladoleda. Vse za to, da bi pomagal družini, na njegovo življenje pa je imel največji vpliv agent Renato Velasco, ki mu je leta 2014 v vrstah Americe Mineira priboril prvo profesionalno pogodbo.

Z 18 leti mu je hitro uspel tudi prvi velik prestop v karieri, za okoli tri milijone evrov je njegovo pogodbo odkupil sloviti Fluminense. Sijajni nastopi na mitskem stadionu Maracana so hitro začeli odmevati in privabili oglednike največjih evropskih klubov, med katere se je pomešal tudi londonski Watford. Po treh golih na sedmih tekmah v rumenem dresu je njegova cena še narasla. "Že sem izpolnil sanje, da zaigram v Premier League, v klubu, kakršen je Watford. To je ena najboljših lig na svetu in o njej sem sanjal vse od malih nog," pravi Richarlison. "Za vse sem hvaležen Bogu. Nisem dvomil, ko sem dobil klic Watforda, saj je bil to moj profesionalni cilj. Želim spisati zgodovino pri Watfordu in zabiti veliko golov," dodaja nogometaš, ki je Swanseaju in West Bromwichu zabil v zadnjih minutah in tako neposredno prinesel kar štiri točke na račun svojega kluba. Tudi zato je rekordno hitro že dobil svojo pesem, ki grmi s tribun Vicarage Roada. "Navijači so sijajni. Želim se naučiti pesem in jo zapeti z njimi. Njihova ljubezen me motivira, da dajem vse od sebe, da igram bolje in da še vedno malce več tečem. Ne morem opisati, koliko mi to pomeni," je navdušen napadalec trenutno šeste ekipe z lestvice elitne Premier League.