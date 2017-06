Roma v novo sezono brez Doumbie in Karsdorpa

Dvaindvajsetletni desni bočni branilec Rick Karsdorp, ki je doslej igral za Feyenoord, je v sredo podpisal petletno pogodbo. Rimljane je stal približno 16 milijonov evrov, najprej pa je opravil podrobne zdravniške preglede, kjer so ugotovili, da ima lažje bolečine v desnem kolenu. Zdravnik Rome Riccardo Vescovo je pojasnil, da bo šel v ponedeljek na operacijo, kjer mu bodo odstranili okruške, ter da ne gre za nič hujšega.

Seydou Doumbia bo v novi sezoni kot posojeni nogometaš Rome igral v dresu lizbonskega Sportinga. (Foto: AP)

Seydou Doumbia je z Romo sklenil pogodbo januarja 2015, ko je za 14,4 milijona evrov prestopil iz moskovske ekipe CSKA, kjer se je v petih sezonah izkazal z 61 goli na 95 tekmah. V ekipi iz večnega mesta se ni znašel in Roma ga je po vsega 13 tekmah in dveh zadetkih avgusta 2015 posodila prav ekipi CSKA-ja.

Leta 2016 se je kot posojen igralec preselil v Newcastle United in tam odigral le tri dvoboje, v minuli sezoni pa je bil znova zelo uspešen in je na 25 tekmah v dresu Basla dosegel dvajset zadetkov na poti do švicarskega naslova. Basel se kljub temu za odkup pogodbe ni odločil.