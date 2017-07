VIDEO: Romuni osvojili Neymarjev turnir v Sao Paulu, Slovenci izpadli na začetku izločilnih bojev

Zaključnega turnirja v okolici Sao Paula se je udeležila tudi slovenska ekipa Mix, ki si je vozovnico za odhod v Brazilijo priigrala na turnirju v Ljubljani. Pod vodstvom kapetana Tilna Štendlerja so zelo dostojno branili slovenske barve: po uvodnem porazu z Libanonom v skupini F (0:5) so nato premagali Mavricij (5:0), izgubili z Ukrajino (0:5), ugnali Dansko (1:0) in Belgijo (5:0) ter se v skupini uvrstili na četrto mesto zgolj zaradi slabše razlike v golih v primerjavi z Dansko. V 1/32-finala je Slovencem žreb namenil Nigerijo, ki je bila boljša z 2:1 in nato izpadla proti poznejši finalistki Angliji. Prekletstvo finalnih tekem se Angležev očitno drži tudi na manjših igriščih, saj so jih v obračunu za naslov premagali Romuni. Tekmovanje je malce drugačno od tradicionalnega malega nogometa, ekipi s po petimi nogometaši v polju (brez vratarjev) ob vsakem prejetem zadetku izgubita po enega igralca, dokler nasprotno moštvo z goli v njihovi mreži ne izloči vseh ali pa se deset minut na semaforju izteče. Neymarjeva Brazilija tokrat ni ubranila naslova iz leta 2016, ko je bil na sporedu prvi turnir, saj jih je tako kot Slovence že v 1/32-finala izločila Avstrija.

Angleži so do finala prišli z visoko zmago na tradicionalnem derbiju z Argentino (5:0), nato pa minimalno ugnali Nigerijo, Avstrijo in Angolo, medtem ko so Romuni na drugi strani žreba premagali Jordanijo (5:1), Italijo (1:0), Kosovo (5:0) in Švedsko (4:0) ter delo z edinim golom na srečanju dokončali še proti Angliji. Če že ne Brazilci, so tako turnir osvojili vsaj nogometaši, katerih reprezentanco so nekoč označevali za "balkansko Brazilijo". Neymar je zmagovalcem podelil pokal, gledalce in udeležence navdušil tudi z igranjem partije malega nogometa, pri kateri so mu na pomoč priskočili številni znani rojaki, tudi zvezdnik Manchester Cityja Gabriel Jesus.