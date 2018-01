Ronaldo na rojstni Madeiri pokazal vse lovorike in sporočil: Lepo je pogledati nazaj in videti, kaj vse mi je uspelo doseči

Ta trenutek želim posvetiti družini, ki je zraven tako v dobrih kot slabih trenutkih, in mojim prijateljem, za katere nisem pozabil, da so verjeli vame, ko sem bil zgolj fant poln sanj. Cristiano Ronaldo

Leto 2017 je bilo za Cristiana Ronalda izjemno. Ne le, da je osvojil peto zlato žogo in pet klubskih lovorik, postavil je tudi nove rekorde, ki so zanj še kako pomembni. Postal je prvi nogometaš, ki je uspel zabiti v treh finalih Lige prvakov. V sezoni 2017/18 pa je kot prvi igralec zabil na vseh šestih tekmah skupinskega dela Lige prvakov. Skupno je v tej fazi tekmovanja zbral devet zadetkov in bil tudi (daleč) najboljši strelec skupinskega dela. "Bil sem blagoslovljen s talentom in trdo sem garal, da sem izvlekel najboljše iz tega,’’ je za španski As dejal portugalski zvezdnik, ki pa je izpostavil, da uspeh ni posledica zgolj njegovega dela. "To mi ne bi uspelo brez sodelovanja z veliko ljudmi, ki so mi pomagali na poti poklicnega nogometaša,’’ je bil iskren Ronaldo.

Zvezdnik madridskega Reala, med drugim je z rojstvom treh otrok tudi na družinskem področju zabil hat-trick, se je med novoletnimi prazniki vrnil v domače okolje. "Ta trenutek želim posvetiti družini, ki je zraven tako v dobrih kot slabih trenutkih, in mojim prijateljem, za katere nisem pozabil, da so verjeli vame, ko sem bil zgolj fant poln sanj, pa tudi trenerjem in soigralcem, tako klubskim kot reprezentančnim," je izpostavil Ronaldo.

Praznovanje rojstnega dne mame Dolores

Ta se lahko pohvali tudi s tem, da ima na družbenih omrežjih med vsemi športniki na planetu največ sledilcev. Tako se (skupno) približuje številki 300 milijonov na Twitterju, Facebooku in Instagramu. "Posebna hvala vsem za njihovo podporo in inspiracijo, da sem še naprej tako trdo delal in se še dodatno ojačal pred vsakim izzivom, ki sem se mu približal," je zaključil 32-letni Portugalec, ki je silvestroval na rodni Madeiri v krogu izbranke Georgine Rodriguez in družine. Glavni razlog obiska Madeire sicer ni bilo silvestrovanje, temveč praznovanje rojstnega dne njegove mame, ki je 31. decembra dopolnila 63 let.

