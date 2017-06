Ronaldo odločil evropski obračun z gostitelji Rusi

Za Portugalsko, ki je tako dobila prvi evropski obračun na pokalu, je bilo to prva zmaga na turnirju, Rusija je doživela prvi poraz. Portugalci so v prvem krogu remizirali z Mehiko (2:2), Rusi so z 2:0 ugnali Novo Zelandijo.

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je z zadetkom v 8. minuti odločil srečanje z gostiteljem Pokala Konfederacij v Moskvi. (Foto: AP)

Ekipi sta igrali z dobrim ritmom, a priložnosti ni bilo veliko. V prvem delu so bili nevarnejši gosti, že na začetku tekme so tudi povedli. Natančno podajo Raphaela Guerreira je izkoristil zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je premagal vratarja Igorja Akinfejeva. Za napadalca Reala je bil to 13. gol v zadnjih osmih reprezentančnih tekmah. Omenjena nogometaša sta imela v prvem polčasu še dva dvoboja, oba pa je dobil ruski vratar.

Ta se je izkazal tudi po prvem strelu na gol v drugem polčasu, ki ga je z glavo sprožil Andre Silva. Veliko dela je imel tudi po strelu Cedrica od daleč. Rusi so v drugem delu sicer napadali, a so se v napadu preveč zapletali, tako da si resnejših priložnosti niso priigrali. Gostitelji so bili še najbližje zadetku v sodnikovem podaljšku, ko je gostujoči vratar Rui Patricio dobro posredoval po "srečnem" predložku v stilu Milana Osterca, po kotu pa je Viktor Vasin z glavo streljal čez gol.