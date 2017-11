Ronaldo: prvi strelec Lige prvakov, v domačem prvenstvu pa ne najde prave strelske forme

Ronaldo v španskem prvenstvu ne najde poti do gola. (Foto: AP)

Okvir vrat se vsaj v španskem prvenstvu za prvega zvezdnika madridskega Reala Cristiana Ronalda zdi zaklet. Če je v aktualni sezoni Lige prvakov na štirih tekmah zbral že šest zadetkov in kraljuje na vrhu razpredelnice strelcev, pa mu v domačem prvenstvu nič ne gre od rok. Uvodoma je zaradi rdečega kartona na superpokalni tekmi, ko je odrinil sodnika, izpustil štiri obračune, nato pa na naslednjih sedmih tekmah vknjižil ’le’ en zadetek (iz 48 strelov proti vratom nasprotnikov). Ta je bil sicer zelo pomemben, saj je prinesel gostujočo zmago Realu pri Getafeju, pa vendarle. Za standarde portugalskega nogometaša je to premalo. Med strelce se ni vpisal niti na obračunu z Las Palmasom, kjer so ga kamere večkrat ujele vznemirjenega in nezadovoljnega. In to kljub visoki zmagi belega baleta s 3:0. "Gol? Bo že prišel. Cristiano gre domov jezen, če ne zadene," je vse skupaj po tekmi skušal razjasniti kapetan Reala Sergio Ramos. Zdaj sledi reprezentančni premor, Ronaldo pa bo imel dva tedna časa, da na Valdebebasu popravi strelsko formo.

V bran je Ronaldu (in Benzemaju, napadalcu, ki prav tako ne najde poti do gola) stopil tudi trener Zinedine Zidane. "Res je, kar govorite. Ne vem, koliko golov sta skupaj dosegla. Onadva sta prva, ki nista zadovoljna, toda pomembno je trdo delo, kar počneta, trdo delo. Zadetki so le vprašanje časa. Glede tega moramo biti mirni," je pristavil Francoz. Ta je sicer po dveh zaporednih porazih Reala le imel več razlogov za zadovoljstvo. Proti Las Palmasu, sicer ekipi, ki je izgubila kar sedem zaporednih ligaških obračunov, so njegovi varovanci zabili trikrat. Tekmo so odločili Casemiro, Marco Asensio in Isco.

Znova je nase opozoril Asensio, ki je z zadetkom še enkrat dokazal nesporni talent. S kakšnih 25 metrov je z volejem, s t. i. ’prve’, udaril žogo in jo poslal tik pod stičišče vratnice in prečke, vratar gostov Cruz Raul pa je žogo lahko pospremil le s pogledom. Če se Ronaldo (tudi) tokrat ni uspel vpisati med strelce, pa je pri tretjem zadetku z natančno podajo poskrbel za zadetek Isca, ki mu žoge ni bilo težko poslati za Raulov hrbet. A v oči bode reakcija Ronalda, ki zadetka sploh ni želel proslaviti, ob tem, ko se mu je Isco prišel zahvaliti za podajo, pa soigralcem ni namenil niti nasmeha. Mogoče tudi zaradi tega, ker pogled na lestvico najboljših strelcev španske La lige razkriva, da je na vrhu s kar 12 zadetki njegov veliki konkurent iz Barcelone Lionel Messi. Galaktiki sicer za blaugrano po enajstih odigranih krogih zaostajajo za osem točk.

Izid:

Real Madrid - Las Palmas 3:0 (1:0)

Casemiro 41., Asensio 56., Isco 74.