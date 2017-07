Ronaldo sporočil, da za zdaj ostaja v Realu, julijsko zaslišanje pa lahko spremeni njegovo odločitev

V Realu bodo sicer kljub pomirjujočim besedam Ronalda očitno negotovi še kar nekaj časa ... (Foto: AP)

Španski AS poroča, da je obvestilo Cristiana Ronalda, da si želi ostati v klubu, s katerim je v zadnjih treh letih kar dvakrat osvojil Ligo prvakov, vneslo precej miru v klubske prostore. Portugalec - ta naj bi se v ponedeljek že mudil v Madridu - ima sicer z Realom pogodbo veljavno vse do leta 2021, ki jo je podpisal lanskega novembra. Španski mediji še pišejo, da to vendarle še ni dokončna odločitev Portugalca, velik vpliv na njegovo odločitev naj bi imelo tudi zaslišanje na sodišču 31. julija ob 11. uri, ki Ronalda čaka zaradi domnevne utaje davkov (14,7 milijonov evrov). Sporočilo, ki ga je v klub prenesel zastopnik Ronalda, se po pisanju AS-a glasi: "Trenutno je vse v redu, mirno. V tem trenutku ni nobene težave. Videli bomo, kaj se bo zgodilo.''

Ronaldo sicer trenutno uživa v počitnicah, potem ko se je zaključil pokal konfederacij, na katerem je Portugalska osvojila tretje mesto. CR7 na tekmi za tretje mesto sicer ni nastopil, saj je ob rojstvu dvojčkov zapustil prvenstvo po porazu v polfinalu proti Čilu. Na priprave Reala se bo vrnil šele 3. avgusta, torej po zaključeni Realovi trening turneji na ameriških tleh.

Ni skrivnost, da si v taboru Reala, ki ga bo tudi naslednje štiri leta vodil Florentino Perez, želijo obdržati Ronalda, zato bodo storili vse, da bo Portugalec ostal baletnik. "Vsi vedo, da si želim, da Ronaldo tukaj ostane doživljenjsko. On je eden od stebrov te ekipe in prav tako pomemben del zgodovine tega kluba,'' je po izvolitvi v nov mandat dejal predsednik kluba Perez.