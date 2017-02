Ronaldo v lovu na nove izzive kmalu pred televizijskimi kamerami, tokrat brez sramu

Zvezdnik madridskega Reala Cristiano Ronaldo nikoli ni skrival svojih filmskih ambicij, tokrat pa naj bi se mu uresničila želja, saj naj bi ga povabili k sodelovanju televizijske serije "Hayat Koprusu", v kateri bi nastopil ob boku Hollywoodske zvezdnice Angeline Jolie. Ta naj bi pripovedovala zgodbo Sirske družine, ki se trudi ubežati turški državljanski vojni. "V novi televizijski drami bodo nastopili igralci in igralke z vsega sveta, med njimi tudi Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie in arabska glasbenica Nancy Ajram," je po poročanju angleških medijev povedal režiser Eyup Dirlik, ki naj bi že v aprilu prevzel režisersko taktirko nad snemanjem serij.

Novim izzivom naproti. Ga bomo res kmalu lahko spremljali tudi na malih ekranih? (Foto: AP)

In čeprav se zdi, da po številnih reklamnih kampanjah Portugalec res ne bi imel težav z kamerami, so ga le te pred kratkim ujele v precej nerodnem položaju. Ronaldo se je namreč pred tekmo z Espanjyolom razveselil srečanja z nekdanjim soigralcem Diegom Lopezom in ob tej priložnosti pohvalil njegovo pričesko, ki je precej bolj bujna. "Vav Diego, kot da bi ti na glavo posadili 3600 dlak," je prijatelja podražil napadalec kraljevega kluba, ki si ni mislil, da bodo njegovo nerodno izjavo ujele tudi medijske kamere. Na to ga je opozoril Alvaro Morata in nogometaš je v hipu zardel od sramu ter si obraz zakril z rokama. Vsekakor bo moral biti nogometaš ob prihajajoči igralski karieri precej manj sramežljiv pred kamerami kot tokrat.