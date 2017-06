Ronaldo v želji po milejši kazni prinesel denar: 'To še ne pomeni, da priznava krivdo'

Cristiano Ronaldo (Foto: AP)

S to odločitvijo želi Cristiano Ronaldo, ki je v teh dneh z reprezentanco Portugalske na "delu" na pokalu konfederacij v Rusiji, doseči nekoliko mehkejšo kazen, je poročal madridski športni časnik AS. Časnik je tudi omenil pogovor z Ronaldovim predstavnikom za javnost, ki je dejal: "To ne pomeni, da Cristiano priznava svojo krivdo, ampak je to le znak, da je pripravljen na sodelovanje."

Glede na prijavo državnega tožilstva, naj bi Portugalec med letoma 2011 in 2014 utajil davke. Zdaj se bo moral 31. julija zagovarjati pred pristojnim sodiščem, brez olajševalnih okoliščin 32-letnemu igralcu Reala grozi do sedem let zapora in denarna kazen v višini 28 milijonov evrov.