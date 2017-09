Ronaldo znova utišal kritike: Tudi tokrat številke govorijo zase!

"Kadar si velika riba, ljudje govorijo o tebi," je prepričan Ronaldo. (Foto: AP)

Obračun drugega kroga elitnega evropskega tekmovanja proti dortmundski Borussiji je predstavljal pomemben mejnik tudi v karieri Cristiana Ronalda. Slednji je tako vknjižil že svojo štiristoto predstavo v dresu belega baleta, jubilej pa kronal z dvema zadetkoma in tako stkal prvo zmagoslavje galaktikov na stadionu Westfalen. "Že pred samo tekmo smo si resnično želeli treh točk v Dortmundu. To je bil poseben izziv za nas, kot je poudaril že Zinedine Zidane. Ostajamo motivirani, želimo spremeniti zgodovino in v tem primeru smo se resnično izkazali. Trije zadetki v Dortmundu niso kar tako," je s širokim nasmeškom na obrazu po tekmi priznal Portugalec, ki je sicer presenečen, da mora prav na vsaki tekmi zapreti usta dvomljivcem: "Zdi se, kot da moram prav na vsaki tekmi dokazati kdo sem. Presenečen sem nad mnenjem, ki ga javnost goji o meni. Kot že tolikokrat tudi tokrat številke govorijo zase. Vesel sem, da sem vknjižil štiristoto tekmo in ne vem že kateri gol v dresu Reala. Tisti, ki govorijo o meni vedo bolje. Vesel sem, saj se dobro počutim, kadar dobim priložnost, zadanem. Včasih se zgodi, da mi načrte prekriža vratar nasprotnega moštva ali vratnica. Sem profesionalec z zdravim razmišljanjem, ki nikoli ne izgubi upanja. Pripravljen sem na kritike, četudi še tako slabe. Vendar pa je to, to. Sem to, kar sem. Zadovoljen."

Ronaldo verjame, da do podaljšanja pogodbe pride povsem spontano, zato se s tem pretirano ne obremenjuje. (Foto: AP)

Francoski nogometaš Raphael Varane je danes podaljšal pogodbo s španskim velikanom Real Madridom do leta 2022.

Nogometaš, ki se je v letošnjem letu razveselil dvojčkov, kaj kmalu pa bo na svet prijokal že njegov četrti otrok, je bil v poletnem prestopnem roku pogosto tarča številnih špekulacij. Medtem ko so se nekateri privoščljivo smehljali ob novici o utaji davkov so ga drugi že videli na izhodnih vratih kraljevega kluba. "Zadovoljen sem, zato sem prepričan, da se bo vse skupaj izteklo povsem spontano. Predsednik kluba vam bi v tem primeru lahko ponudil bolj oprijemljiv odgovor. Sam bom še naprej počel to kar imam rad in me veseli," je bil trden njegov odgovor na vprašanje o podaljšanju pogodbe z galaktiki. V zadnjih dveh tednih so namreč kar štirje igralci podaljšali pogodbo z klubom iz Madrida, po Marcelu, Iscu in Daniju Carvajalu je to storil še Raphael Varane. Ob govoricah o nezadovoljstvu v kraljevem klubu pa se Ronaldo le nasmehne: "Tega zagotovo niste slišali iz mojih ust. Moje ime je stalnica tako v mediji kot tudi v vsakodnevnih pogovorih ljudi z vseh koncev sveta. Ne zdi se mi smiselno odgovarjati na vsa novinarska namigovanja, saj živim za nogomet."