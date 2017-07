Rooney oblekel kultno desetico in dodal: Lovorika z Evertonom bo vrhunec moje kariere

Jose Mourinho v minuli sezoni ni preveč računal na kapetana, ki se je tako odločil, da se vrne v klub, za katerega navija že od otroštva. (Foto: AP)

Vrnitev zlatega dečka angleškega nogometa v "domači" Everton še vedno odmeva v angleških medijih, potem ko se je Wayne Rooney odločil, da po trinajstih letih zapusti Old Trafford. 31-letni Anglež se je torej vrnil na Goodison Park, tja, kjer se je vse skupaj začelo in s klubom, za katerega navija že od otroštva podpisal dvoletno pogodbo. Prav tako je že izbral številko, ki jo bo nosil na dresu. Seveda se je odločil za številko 10, s katero je v dresu rdečih vragov spisal zgodovino in po kateri je znan v svetu nogometa. Pri modrih iz Liverpoola je pred njim to številko nosil Romelu Lukaku, ki je za okoli 85 milijonov evrov odšel v nasprotno smer in bo verjetno pri Unitedu vzel prav Rooneyjevo desetico. Najboljši strelec v zgodovini angleške reprezentance in Manchester Uniteda je s prvimi izjavami tudi takoj "popihal na dušo" navijačem Evertona, ki še niso povsem pozabili, da jih je leta 2004 "izdal" in odšel v Manchester. Dejal je namreč, da če bo osvojil lovoriko z Evertonom, bo to vrhunec njegove kariere. "Ta klub bi moral osvajati lovorike. Letos se je pokazalo, da se delajo pravilni koraki v to smer. To bi bil vrhunec moje kariere. Spomnim se leta 1995 in finala pokala FA (angleške nogometne zveze op. p.). Bil sem star devet let, ko je klub takrat osvojil zadnjo lovoriko. Everton bi od takrat moral osvojiti več lovorik;" je v pogovoru za uradno klubsko televizijo takoj po podpisu pogodbe dejal Rooney.

Seveda se je zahvalil tudi navijačem rdečih, ki so ga spremljali zadnjih trinajst let in katerim je na usta večkrat narisal nasmešek. Nazadnje maja letos, ko je v Stockholmu kot kapetan visoko v zrak dvignil pokal za zmago v Ligi Evropa, zadnjo lovoriko, ki je Unitedu še manjkala v nabito polnih vitrinah. "Rad bi se zahvalil vsem, ki so povezani z Manchester Unitedom. Hvala upravam, trenerjem, pod katerimi sem igral. S strokovnim vodstvom, katerim sem sodeloval, soigralcem, s katerimi sem igral in še za konec navijačem. Imel sem veliko srečo, da sem lahko igral za tako fantastične navijače. Hvala za vse spomine," je Wayne zapisal ob odhodu iz Manchestra. Od Wayna so se že poslovili tudi nekdanji soigralci, ki so isti dan, ko so izvedeli, da jih zapušča, odpotovali na priprave v Združene države Amerike."Nekega dne bom svojim vnukom govoril, da sem igral s teboj. Hvala in vso srečo Wayne Rooney. Slovo od legende," je na twitterju zapisal vezist rdečih Ander Herrera.

Veliko od nove okrepitve pričakuje tudi trener Evertona Ronald Koeman, ki je letos na Goodison Park že pripeljal številne okrepitve in s tem nakazal, da se bo klub v prihajajoči sezoni resno spogledoval z mesti, ki prinašajo nastop v Ligi prvakov. "Samo Gareth Barry in Davy Klassen sta v svojih karierah osvajala lovorike. In sedaj je prišel še Wayne. Ne pozabite, koliko izkušenj bo prinesel v moštvo. Še vedno je borec in želi si igrati na najvišjem možnem nivoju. To je njegov dom, rad igra v Premier League in rad ima pritisk. Je inteligenten igralec in izjemno izkušen, vsem bo v pomoč," pa je povedal Koeman.