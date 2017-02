Rooney spregovoril: 'Kljub zanimanju ostajam pri Manchester Unitedu'

Wayne Rooney na fotografiji s španskim soigralcem Juanom Mato, ki se je v nemilosti Mourinha znašel še kot član Chelseaja. (Foto: AP)

Manchester United je kljub Rooneyjevi odločitvi že zdaj najpriljubljenejši klub na Kitajskem, kjer so se rdeči vragi poleti mudili tudi na pripravah. Na Kitajskem je internetni primat držal münchenski Bayern, a nedavna študija pokazala, da se trend na spletu spreminja. Mailman, platforma za marketing v športu, je izračunala, da je prvih pet klubov angleških, Bayernu namreč sledijo 3. Liverpool, 4. Arsenal in 5. Manchester City. Rooney je s soigralcem Anthonyjem Martialom med najvplivnejšimi osebnostmi, saj ima Francoz poseben profil na omrežju Weibo.

Wayne Rooney, vsaj v tem prestopnem roku, ne bo odšel iz Manchester Uniteda, napadalec angleške reprezentance pa pravi, da želi še naprej igrati na Old Traffordu. 31-letni Rooney se je pojavil v resnih kombinacijah za odhod v najmočnejšo kitajsko Super League, kjer se prestopni rok zapre šele v torek, na Kitajsko naj bi se v četrtek odpravil tudi njegov agent. A kapetan Uniteda je v uradni izjavi za javnost, ki jo je v četrtek pozno popoldne objavil angleški prvoligaš, zatrdil, da ne gre nikamor. "Kljub zanimanju, ki so ga izkazali drugi klubi, za to pa sem hvaležen, želim končati nedavne špekulacije in povedati, da ostajam pri Manchester Unitedu," je Rooney zapisal v izjavi. "Upam, da bom popolnoma sodeloval in pomagal ekipi v njenem boju za uspehe na štirih frontah. To so navdušujoči časi pri klubu in želim si ostati del tega," je nadaljeval rojeni Liverpoolčan, čigar tedenska plača pri rdečih vragih presega 355.000 evrov. Pogodbo ima nekdanji član Evertona sklenjeno do leta 2018, govorice o njegovem slovesu pa so "podivjale" vse od tedaj, ko se ni več uvrščal v prve enajsterice trenerja Joseja Mourinha.

Nazadnje je bil na zelenici 1. februarja ob remiju v Premier League s Hull Cityjem v Manchestru (0:0), ob sredinem gostovanju v Saint-Etiennu na obračunu Lige Evropa ga ni bilo niti v kadru. Napadalec Anglije naj bi imel tudi težave z mišico, v torek je sicer Rooney že treniral. Po nekaterih informacijah Mourinho nanj resno računa že za nedeljski finale pokala EFL na Wembleyju s Southamptonom, če bo seveda nared. Portugalski trener Uniteda je sicer že javno zatrdil, da ne namerava potisniti ikone kluba skozi izhodna vrata.