Rossi po novem razočaranju v Sepangu: Zarco noče na tovarniško yamaho? Razumem ga, saj ni neumen

Ekipa Movistar Yamaha je v Maleziji doživela novo razočaranje na razmočeni stezi, kar je letos postala že kar kronična težava moštva s sedežem v italijanskem Lesmu. Valentino Rossi in Maverick Vinales sta vknjižila 7. in 9. mesto, obenem pa sta lahko gledala, kako si je Francoz Johann Zarco, novinec v elitnem razredu, s poltovarniško privozil stopničke (3. mesto). Zarco je v debitantski sezoni navdušil s poltovarniško yamaho, tako da so se znotraj garaž že pojavljale govorice, da bi Yamaha utegnila v naslednji sezoni pripraviti tri tovarniške sedeže. A očitno je Zarco zavrnil to možnost, uradnega pojasnila sicer ni bilo. "Razumem ga, čeprav bi ga rad videl na tem motorju. Johann ni neumen. Spomnim se, da je osvojil naslov v razredu moto2, potem ko je nadaljeval na istem motorju kot leto poprej," je, tako piše španski AS, izpostavil Valentino Rossi.

Zarco je celo vodil na dirki v prvih krogih in ni imel nobenih težav, da je na koncu prehitel Marqueza, trenutno vodilnega v svetovnem seštevku (21 točk pred drugim Andreo Doviziosom). Precej drugače je šlo Rossiju, ki ni imel pravega oprijema, za vsako ceno pa ni hotel tvegati padca kot na Japonskem. "V suhem bi lahko odvozil dobro dirko, toda po mokrem sem skoraj vedno počasen s tem motorjem. Naše težave v takšnih pogojih so se vnovič potrdile. Ni bilo pravega oprijema. Ugotoviti moramo, od kje izvirajo težave, in se izboljšati," je po sedmem mestu in novem razočaranju v Sepangu še pristavil izkušeni italijanski dirkač.

"To je čudna sezona. So konci tedna, ko gre vse dobro, in vikendi, ko se boriš, a se ne izboljšaš. Zdi se, da ne moremo povezati dveh dobrih dirk. To se dogaja nam in še mnogim drugim,’’ je še izpostavila številka 46 razreda motoGP, ki na osmi naslov v najmočnejšem dirkaškem razredu čaka že vse od leta 2009.