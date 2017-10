Rummenigge ima dovolj nesramno bogatih klubov: Kar bi te klube res udarilo, je odvzem licenc ali točk v tekmovanjih!

Karl-Heint Rummenigge je prepričan, da so šli nekateri nogometni klubi z odškodninami za nakupe igralcev, občutno predaleč. Temu primerno zahteva sankcije. (Foto: AP)

Direktor münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge, ki je poleti v dirki za okrepitvami precej zaostajal za največjimi zapravljivci, kot sta francoski PSG in Manchester City, meni, da finančne kazni, ne glede na to, kako visoke so, ne predstavljajo težav za klube, kjer za okrepitve zlahka odštevajo po sto ali dvesto milijonov evrov. "Kar bi te klube res udarilo, bi bil odvzem licence ali pa točk v tekmovanjih," je dejal Rummenigge na zasedanju klubov nemške bundeslige v Kölnu.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je pravilo finančnega fair playa uvedla zaradi razraščanja nesorazmernega zapravljanja klubov v zadnjih letih. Po teh pravilih lahko klub za nove igralce zapravi največ toliko, kot je zaslužil, sicer krovna evropska zveza lahko izreče kazni. Rummenigge je izrazil prepričanje, da bosta Uefa in njen predsednik Aleksander Čeferin znala ustrezno ukrepati. "Prepričan sem, da bo pravilo finančnega fair playa ustrezno nadgradil in posodobil, tako da bodo stvari na koncu poštene," je dejal Rummenigge, ki je septembra prenehal voditi združenje evropskih klubov (ECA) in krmilo te organizacije prepustil Andrei Agnelliju, predsedniku Juventusa. "Če se bo to zgodilo, bodo nemški klubi še konkurenčni. V nasprotnem primeru pa moramo začeti razpravo o tem, ali bi spremenili pravilo večine 50+1," je še dejal Rummenigge. To pravilo se nanaša na mejo možnosti nakupa delnic v klubih in s tem lastniškega vpliva, saj po zdaj veljavnih pravilih nemške zveze klubi v tej državi ne smejo prepustiti večinskega deleža vlagateljem oziroma pokroviteljem.