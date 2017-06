Rusi s pričakovano zmago odprli pokal konfederacij

Rusija je že v prvem polčasu pokazala, da je kakovostnejša tekmica od oceanijskega predstavnika, saj je večino časa pritiskala na nezanesljivo obrambo Novozelandcev, imela več žogo v svoji posesti in si priigrala kar nekaj lepih priložnosti. V 31. minuti je tudi povedla, ko je po nekaj zaporednih hitrih podajah Denis Glušakov prišel pred vratarja kivijev Stefana Marinovica, žogo poslal čezenj, Michael Boxall pa te ni uspel ustaviti oziroma jo je tudi z nekaj smole spravil v lastno mrežo. Sicer pa so imeli Rusi že v četrti minuti prvo lepo priložnost, ko je novozelandski vratar imel nekaj težav in sreče pri branjenju močnega strela Aleksandra Golovina z roba kazenskega prostora, v osmi minuti pa je s strelom z glavo Georgij Džikija s šestih metrov oplazil vratnico. Isti igralec je nevarno meril tudi v 26. minuti, v 31. minuti pa so sodniki zaradi domnevnega prepovedanega položaja še razveljavili zadetek Fedorja Smolova.

Rusija je pokal konfederacij odprla s pričakovano zmago. (Foto: AP)

Že v uvodu drugega polčasa je bil večkrat na preizkušnji Marinovic, ki je ustavil nevarne strele Dimitrija Poloza, v 63. minuti je Aleksander Samedov žogo poslal čez gol, šest minut pozneje pa so Rusi le podvojili prednost, ko je iz bližine po podaji z desne strani in novem nespretnem posredovanju Boxalla zadel Smolov. V 78. minuti pa so eno redkih priložnost zapravil tudi Novozelandci, Tommy Smith je prišel do strela z glavo, Igor Akinfejev pa je v ruskih vratih dobro posredoval. Zadnjo večjo priložnost na tekmi je že v sodniškem dodatku zapravil domači nogometaš Aleksander Buharov, ki se je malce zapletel in ni mogel optimalno streljati iz bližine. Turnir je sicer po slavnostnem odprtju uradno začel predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, ki je pred številnimi uglednimi gosti dejal: "Rad bi se zahvalil štirim ruskim mestom za fantastično opravljeno delo. Hvala, Rusija. Pridite v Rusijo in začutili boste najboljši nogometni turnir v zgodovini." Simbolični začetni udarec na stadionu Krestovski je izvedla maskota turnirja, volk Zabivaka, ki se je spustil z vrha stadiona. Turnir, ki ga bodo ob Sankt Peterburgu gostili še Moskva, Soči in Kazan, se bo končal 2. julija. V skupini A sta ob Rusiji in Novi Zelandiji še Portugalska in Mehika, v skupini B pa bodo igrali Nemčija, Avstralija, Čile in Kamerun.