Nove podrobnosti kaosa pri Bayernu: igralci so se 'skrivali' Ancelottiju, Sagnol priznava: 'Nismo več najmočnejši'

Poleg težkih besed Willyja Sagnola, donedavnega pomočnika Carla Ancelottija pri Bayernu, ki je na svoji prvi tekmi kot začasni trener iztržil ligaški remi v Berlinu (2:2), podobo slovitega kluba z Bavarske kazijo tudi zadnja razkritja glede zadnjih Ancelottijevih dni v Münchnu. Kicker je poročal, da so bili Italijanu dnevi že nekaj časa šteti, trenja z določenimi člani moštva pa da so se vlekla še iz minule sezone. Bild je že pred časom objavil imena petih nogometašev, ki so močno pripomogli k odhodu Ancelottija, to so Franck Ribery, Arjen Robben, Mats Hummels, Jerome Boateng in Thomas Müller, Kicker pa dodaja, da je imel najbolj problematičen odnos s slovitim Italijanom Nizozemec Robben. Ta tudi ni želel javno stopiti v bran Ancelottiju po porazu s Paris Saint-Germainom v Ligi prvakov (0:3), za štirimi stenami pa je bojda ostro kritiziral trenerjeve metode dela, rekoč, da so bolj zahtevnejši od članskih treningov treningi njegovega sina v mladinskem pogonu. Zadeve so povsem ušle nadzoru, saj naj bi poleg Robbna še nekateri njegovi soigralci na lastno pest trenirali brez Italijanovega nadzora, čeprav jim je nekdanji strateg Parme, Juventusa, AC Milana, Chelseaja in PSG to izrecno prepovedal. Med igralci, ki so se pri vodstvu pritoževali glede Ancelottija, je po podatkih Kickerja tudi Manuel Neuer. Na Bavarskem takšne nemoči po letih domače prevlade že dolgo ni bilo. Borussia Dortmund na vrhu lestvice vodi za pet točk, Neuerja ne bo do novega leta, v prestolnici pa se je poškodoval še Ribery ... Turbulenten teden, ki je vključeval še remi z Wolfsburgom (tudi z volkovi so Bavarci remizirali po vodstvu z 2:0), se je končal z remijem pri Herthi. Bayern še nikoli v zgodovini kluba ni dvakrat zapored zapravil izida 2:0, začasni trener Sagnol je celo javno povedal, da so rivali po dolgem času prehiteli najtrofejnejši klub v državi.

Hummels (na fotografiji) v Berlinu ni skrival razočaranja. (Foto: AP)

"Imamo ekipo z veliko kakovostjo, z veliko izkušnjami," je nekdanji branilec kluba povedal o prvi postavi z olimpijskega stadiona, ki jo je sestavil tudi z Riberyjem, Robbnom, Boatengom in Hummelsom. Vsi omenjeni so bili v Parizu na klopi. "Menil sem, da sem na igrišče poslal najmočnejšo postavo. Gre za vprašanje osredotočenosti, discipline. Zdaj nismo več najmočnejša ekipa v Nemčiji," dodaja Sagnol, ki je vlogo glavnega trenerja opravljal že v domovini pri Bordeauxu. Bayern je v Berlinu v 50. minuti vodil z goloma Hummelsa in Roberta Lewandowskega, a manj kot deset minut kasneje sta Ondrei Duda in Salomon Kalou poskrbela za končnih 2:2. "Rezultat nas je malce vznejevoljil. Ko vodiš z 2:0, potem moraš biti bolj osredotočen, potrebuješ več discipline. Nič od tega nismo imeli deset minut. In plačali smo za to," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Sagnol, za Sky Sports Germany je dodal: "Igralci so vajeni, da gredo iz ene v drugo situacijo. Seveda je dejstvo, da Carla ni več tu, zapustilo veliko luknjo. Carlo je velika osebnost. Kljub temu je to nogomet, situacije se spreminjajo in igralci morajo gledati naprej, a zdaj je mednarodni premor in v miru bomo analizirali situacijo. Mislim, da je trener pustil dober vtis pri igralcih, ker je kot oseba odličen in, seveda, veliko ljudi je danes žalostnih."