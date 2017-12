Rdeči vragi se od 2017 poslavljajo brez zadetka, Salah obudil redse po hitrem vodstvu Leicestra, Chelsea s petardo nad Stoke

Manchester United je v svoji zadnji tekmi iztekajočega se leta na domači zelenici gostil Southampton. Rdeči vragi so že od samega začetka narekovali ritem tekme, prvo pravo priložnost za vodstvo pa je že v 4.minuti z glavo zapravil zvezdnik Romelu Lukaku. Prav slednjemu pa bo obračun z varovanci Mauricia Pellegrina ostal v grenkem spominu, saj je že nekaj minut za tem hudo trčil ob nasprotnikovega igralca, zaradi česar so ga na nosilih morali odnesti z igrišča.

Prav odsotnost pomembnega člena ekipe, pa je spodbudila Southampton, ki je zapretil s strelom Jamesa Warda-Prowsa, vendar pa je bil čuvaj domače mreže David de Gea na pravem mestu. Španec je moral posredovati tudi v 19. minuti, ko je ubranil poskus s prostega strela, vragi pa so se maščevali s strelom Juana Manuela Mate, vendar pa je veselje na Old Traffordu s spektakularno obrambo preprečil gostujoči vratar, vse do konca prvega polčasa pa se mreža ne na eni in ne na drugi strani ni zatresla.

Tudi v drugem polčasu je bilo priložnosti za zadetek bolj malo, najlepšo priložnost si je na strani gostov zagotovil Shane Long, ki se je znašel iz oči v oči z de Geo, vendar pa je domači čuvaj mreže zanesljivo ohranil mrežo nedotaknjeno. Šele v zadnjih izdihljajih tekme, v 82. minuti so si lepo priložnost za zadetek zagotovili tudi vragi, vendar pa se je Paul Pogba, ki je žogo potisnil v gol, znašel v prepovedanem položaju.

Jose Mourinho je v zadnjem času deležen številnih kritik, ki bodo po remiju z Southamptonom še nekoliko glasnejše. (Foto: AP)

Povratek Liverpoola v drugem polčasu

Redsi so le nekaj dni po visoki zmagi nad Swansea (5:0), vnovič zaigrali pred domačimi navijači, pod budnim očesom novega člana kluba z Anfielda, Virgila van Dijka, ki si je ob prihodu na tribuno prislužil glasen aplavz. Nizozemcu pa je že kaj kmalu postalo jasno, zakaj so bili v Liverpoolu pripravljeni seči globoko v žep.

Jamie Vardy je namreč že v prvih minutah tekme izkoristil napako domačih in se skupaj z Riyadom Mahrezom poigral z domačo obrambo v kazenskem prostoru Lorisa Kariusa ter dosegel zadetek s katerim je lisice popeljal v vodstvo.

Vardy je v 3. minuti obračuna zatresel mrežo Lorisa Kariusa. (Foto: AP)

Po prejetem zadetku so se nogometaši Liverpoola le uspeli zbrati, lepo priložnost si je v 7. minuti priigral prvi strelec redsov, Mohamed Salah, ki pa ni izkoristil podaje Sadia Maneja in zgrešil vrata gostujočega moštva. Domači so tudi v nadaljevanju stopnjevali pritisk na vrata gostov, s strelom z razdalje je Kasperja Schmeichela zaposlil Philippe Coutinho, zato pa je mrežo gostujočega čuvaja uspelo zatresti Maneju, ki pa se je pri tem znašel v prepovedanem položaju. Nestrpnost domačih navijačev je naraščala, z nenatančnimi poskusi izjemnega Egipčan Salah, brez dvoma največje okrepitve redsov v poletnem prestopnem roku in poskusi z razdalje je zadetek v ’lisičji’ mreži visel v zraku, vendar pa so domači v zadnjih minutah polčasa prestavili v nižjo prestavo in v slačilnico odkorakali z zaostankom.

Salah se jez novima dvema zadetkoma spet približal Harryju Kaneu, ki z 18 goli kraljuje na vrhu lestvice strelcev. (Foto: AP)

Po predstavi v prvem delu tekme so deževale številne kritike, ne le na račun fijaska, ki si ga je privoščila domača obramba, temveč so se poročevalci spravili tudi na napadalce. Pod drobnogledom je bil predvsem sicer izjemni Salah, ki pa je v drugem polčasu le utišal vse kritike. Egipčan je kmalu po prihodu s slačilnice zatresel mrežo gostov, čuvaj mreže Schmeichel pa je lahko žogo le nemočno pospremil v gol. Zvezdnik Liverpoolovega napada si je lepo priložnost za vodstvo prislužil tudi v 59. minuti, ko pa je strel poslal čez vratnico gostujočih vrat, za to pa se je opravičil nekaj minut kasneje, ko je izkoristil lepo podajo in poslal žogo v desni spodnji kot ter povedel redse v vodstvo.

Chelsea s petimi zadetki nad Stoke

Modri so na Stamford Bridgeu povsem nadigrali Stoke, kot prvi je domače v vodstvo z glavo povedel Antonio Rudiger, v prvem polčasu pa sta se med strelce vpisala še Daniel Drinkwater in Pedro. Domači niti v drugem delu niso popuščali, Willian je prednost z bele točke še povišal, končni izid pa je v izdihljajih tekme postavil Davide Zappacosta.

Izidi 21. kroga:

Manchester United - Southampton 0:0

Liverpool - Leicester 2:1 (0:1)

Salah 52., 76.; Vardy 3.

Chelsea - Stoke 5:0 (3:0)

Rudliger 4., Drinkwater 9., Pedro 23., Willian 73./11-m, Zappacosta 89.