Sampaoli dobil zeleno luč Seville za vodenje Messija in soigralcev

Jorge Sampaoli zapušča klop Seville. (Foto: AP)

Iz Seville so sporočili, da so dosegli dogovor z argentinsko nogometno zvezo AFA, kar pomeni, da bo Jorge Sampaoli po novem lahko vodil zvezdnika Lionela Messija in druščino na klopi gavčev. V Sevilli sprva niso bili navdušeni nad željami njihovega trenerja, saj jih je Sampaoli popeljal do impresivnega četrtega mesta na prvenstveni lestvici v La ligi, pred Sevillo so se tako uvrstili le velikani Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid, moštvo je popeljal med najboljših 16 tudi v Ligi prvakov, ko je špansko moštvo izpadlo proti angleškemu Leicestru.

"To so bile moje sanje, argentinski trenerji takšne priložnosti ne moremo zavrniti," je rotil Sampaoli. Njegove prošnje so bile uslišane, kajti Sevilla in AFA sta se dogovorila, da bo lahko Sampaoli zapustil mesto trenerja v Sevilli, da bi se lahko posvetil nalogam glavnega trenerja argentinske selekcije. Argentinci naj bi Sevilli plačali 1,5 milijona evrov odkupne klavzule za predčasno odpoved pogodbe s Sevillo, s katero ga veže sodelovanje do konca sezone 2017/2018. Pri Sevilli naj bi ga zamenjal njegov rojak Eduardo Berizzo, ki je v tej sezoni vodil špansko Celto Vigo.

Sedeminpetdesetletni Sampaoli je bil čilski selektor med letoma 2012 in 2016, leta 2015 pa je s to južnoameriško državo prvič v zgodovini osvojil južnoameriško prvenstvo, ko je v finalu ugnal nobenega drugega kot Argentino z Messijem na čelu.

Argentina se je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji prikazala v klavrni podobi. Po 14 krogih imajo aktualni svetovni podprvaki le 22 točk in so na petem mestu. Zveza se je prejšnji mesec razšla s selektorjem Edgardom Bauzo.