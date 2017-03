Sanjsko slovo Podolskega, slaba popotnica Škotov pred obračunom s Katančevo četo

Prijateljski obračun med reprezentanco Anglije in Nemčije je potekal pod budnim očesom slovenskega sodnika Damirja Skomine, ki je sodil tudi sobotni dvoboj med Celjem in Mariborom. Prvi polčas je vajeti v svoje roke prevzela angleška reprezentanca, medtem ko si nemški elf ni priigral nobenega strela na vrata Otočanov. Lepa priložnost se je kmalu po začetku tekme izmuznila Michaelu Keanu, čigar žoga je končala za vrati Nemcev. Za najnevarnejšo akcijo v prvem polčasu je poskrbel Adam Lallana, ki je zadel vratnico, tik pred koncem polčasa pa se je izkazal tudi Dele Alli, ki pa je zgrešil žogo ta pa je končala v rokah Marca-Andreja ter Stegna. V drugem polčasu so se domači vendarle prebudili, po prihodu na zelenico je bil nevaren Julian Brandt, ki pa je bil vendarle preveč nenatančen, svoje slovo od reprezentance pa je z zadetkom nekaj minut za tem kronal Lukas Podolski. Nemcem to ni bilo dovolj in Joe Hart se je moral kar pošteno potruditi, da je ubranil močan strel Leroya Saneja. Podolski se je ob bučnem aplavzu poslovil od reprezentančnega dresa, z edinim zadetkom na tekmi pa je kronal svojo sto trideseto predstavo v nemški izbrani vrsti.

Zadetek Lucasa Podolskega s katerim je končal svojo kariero v nemški reprezentanci. (Foto: AP)

Kanada in Škotska sta se pomerili na prijateljski tekmi v Edinburgu, ki se je po prvem polčasu končala z neodločenim izidom. Najprej so povedli Kanadčani, po golu Fraserja Airda, še pred koncem prvega dela pa je uspelo izenačiti Stevenu Naismithu. V drugem polčasu gledalci niso videli zadetkov, številni kritiki pa so predstavo domače izbrane vrste označili kot podpovprečno oz. slabo popotnico pred kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo v Rusiji, na kateri se bodo pomerili s slovensko reprezentanco.

Nemčija - Anglija 1:0 (0:0)

Škotska - Kanada 1:1 (1:1)